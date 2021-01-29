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Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü

Adana'da hemzemin geçitten geçerken lokomotifin çarptığı Muzaffer Gül (57) hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Gül'ün yakınları gözyaşı döktü

Hemzemin geçitte feci son
DHA

Adana'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada Muzaffer Gül (57) hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin K.'nin (29) makinistliğini yaptığı lokomotif, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Gül'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Gül´ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gül'ün yakınları, gözyaşı döktü. Gül'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, makinist Mehmet Emin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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