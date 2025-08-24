Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbol Erkeklerde Süper Kupa Nilüfer Belediyespor'un - Diğer Haberleri

        Hentbol Erkeklerde Süper Kupa Nilüfer Belediyespor'un

        Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş'ı 36-37 yenen Nilüfer Belediyespor kupaya ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbolda Süper Kupa Nilüfer Belediyespor'un!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş’ı 37-36 yenerek kupaya uzandı.

        Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında normal süresi 33-33 berabere biten mücadelede kazanan, 7 metre atışları ile belli oldu.

        Nefes kesen maçta 36-37’lik skorla kupayı müzesine götüren taraf, tarihinde ilk kez Nilüfer Belediyespor oldu.

        BAKAN BAK’TAN NİLÜFER BELEDİYESPOR İÇİN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası’nı kazanan Nilüfer Belediyespor’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş’ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor’u kutluyorum. Süper Kupa’daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş’ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        İstanbul'da yağmur sürprizi!