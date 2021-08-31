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Hepsiburada'nın sert hisse düşüşünü, 4 hukuk şirketi fırsat bildi

Hepsiburada’nın NASDAQ’ta işlem gören hisselerinde cuma günü bir günde yaşanan yüzde 25’lik sert düşüş üzerine ABD’li 4 hukuk şirketi harekete geçti. Şirketin halka arz fiyatının da altına inen hisselerini fırsat bilen hukuk büroları yatırımcılara çağrı yaptı.

Hepsiburada'da sert düşüş sonrası yaşananlar! Haberler
Hepsiburada’da düşüş endişelendirdi
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HABERTURK.COM

NASDAQ Borsası’nda geçen ay işlem görmeye başlayan Hepsiburada’nın hisselerinde yaşanan sert düşüş yatırımcıları kaygılandırdı, bu kaybı fırsat bilen ABD’li 4 farklı hukuk şirketi yatırımcılara çağrı yaptı.

Geçen hafta yaşanan yüzde 25’i aşkın düşüşün ardından Hepsiburada hisselerinin halka arz fiyatının da altına düşmesi üzerine ABD’deki 4 hukuk bürosu (Glancy Prongay & Murray LLP, Johnson Fistel, Howard G. Smith, Frank R. Cruz) yatırımcıları konuyu incelemeye davet etti. ABD'de hisse senetlerinde sert düşüşler sonrası hukuk bürolarının reklam amaçlı müşteri edinmeye dönük bu tip çağrıları sıkça rastlanırken yaşanan kayıplar ise tartışma konusu oldu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 1 Temmuz 2021 tarihinde hisse başına 12 dolarlık fiyat üzerinden NASDAQ’ta halka arz edilmişti. Bu işlem ile şirket, ABD NASDAQ Borsası’nda kote olan ilk ve tek Türk şirketi olmuştu. 1 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında 12-14 dolar arasında seyreden şirketin hisse fiyatı geçen hafta perşembe günü (26 Ağustos), bir günde yüzde 25’ten fazla değer kaybederek, 12 dolardan 8 dolar seviyesine kadar inmişti. Bu sert düşüş, şirketin finansal sonuçlarını duyurmasının hemen ardından gelmişti.

Hisse fiyatı 8-9 dolar seviyesine indi

FAVÖK -188 MİLYON TL'YE ÇIKTI

27 Ağustos Cuma günü çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, hisse fiyatında yaşanan sert düşüş ile ilgili bir soru üzerine, 'gündelik düşüş ve yükselişlerle ilgilenmediklerini' ifade etmişti.

26 Ağustos 2021'de, bu yılın ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını açıklayan Hepsiburada, gelirlerini yüzde 5.2 artışla 1.75 milyar TL’ye çıkarmıştı. Ancak Hepsiburada’nın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını gösteren FAVÖK’ü ise satışları artırma odaklı yatırım, reklam ve pazarlama harcamaları nedeniyle eksiye dönmüş; şirketin geçen yılın aynı döneminde 71.1 milyon lira olan FAVÖK’ü, bu yılın ikinci çeyreğinde ise eksi 188.6 milyon lira olmuştu.

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