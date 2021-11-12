Hepsiburada hisseleri sert düştü

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Nasdaq'ta işlem gören Hepsiburada hisseleri yüzde 35'lik düşüşle 3.65 dolara kadar geriledi.

Bu düşüşte Hepsiburada'nın 202 beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmesi etkili oldu. Firma platformu üzerindeki toplam işlem hacminin (GMV) 2021 yılında 24 milyar olmasını beklediğini açıkladı.

Hepsiburada daha önce 28-29 milyar TL GMV beklediğini bildirmişti.

Son düşüşte yapılan bu revizyon etkili olsa da 1 Temmuz'da Nasdaq'ta halka arz edilen firmanın hisseleri şu ana kadar yatırımcısını fazlasıyla üzdü.

4 MİLYARDAN 1.2 MİLYAR DOLARA

1 Temmuz'da 12 dolar fiyat ve 4 milyar dolarlık piyasa değeri ile halka açılan Hepsiburada'nın hisseleri böylece yaklaşık 4.5 ayda yüzde 69.5 erimiş oldu.

Şirket değeri ise 4 milyar dolardan 1.2 milyar dolara kadar indi.

SONUÇLAR AÇIKLANMADAN ÖNCE ARTIDAYDI

Ağustos sonunda Hepsiburada mali sonuçlarını açıkladığında hisseler 12.02 dolarla halen halka arz fiyatının üzerindeydi. Firmanın satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 artışla 1.75 milyar TL’ye, brüt ürün değeri ise yüzde 38.2 artarak, 5.9 milyar TL’ye çıktı. Ancak faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını gösteren FAVÖK’ü ise satışları artırma odaklı yatırım, reklam ve pazarlama harcamaları nedeniyle eksiye döndü.

Geçen yılın aynı döneminde 71.1 milyon lira olan FAVÖK, bu yılın ikinci çeyreğinde ise eksi 188.6 milyon lira oldu.

Beklenenden olumsuz gelen bu sonuçlarla Hepsiburada hisseleri 26 Ağustos tarihinde yüzde 25'i aşan kayıpla 8.97 dolara gerilemişti.

Bu tarihten itibaren hisselerin yönü yukarı çevrilmedi.