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Hepsiburada’dan yılın ilk yarısında 17.5 milyar TL’lik satış hacmi 

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2022’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 9.2 milyar TL oldu. Yılın ilk yarısında toplam 29.1 milyon sipariş alan şirket, 2022’nin ilk yarısında toplam satış hacmi ise 69 artışla 17.5 milyar TL’ye çıkardı.

Hepsiburada’dan yılın ilk yarısında 17.5 milyar TL’lik satış hacmi 
6 ayda 29 milyon sipariş aldı
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HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Hepsiburada‘sı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Hepsiburada’nın toplam satış hacmi, 2021’in ilk çeyreğine oranla yüzde 57 artarak 9.2 milyar TL oldu. Böylelikle 2022’nin ilk yarısındaki toplam satış hacmi yüzde 69 büyüyerek 17.5 milyar TL’ye ulaştı.

Hepsiburada’da yılın ilk yarısında platform üzerinden verilen sipariş adedi ise yüzde 31 arttı. Yılın ilk altı ayında platform üzerinden verilen sipariş sayısı 29.1 milyon adede ulaşırken, Hepsiburada’nın 2021 yılı ikinci çeyreğinde 4.2 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 23 artışla 5.2’ye yükseldi.

SATICI SAYISI YÜZDE 45, ÜRÜN SAYISI YÜZDE 107 ARTTI

Şirketin 2022 yılı ikinci çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 45 büyüdü ve aktif satıcı sayısı 88.7 bine çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 107 artışla 130.3 milyon adede ulaştı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı ikinci çeyrekte yüzde 64 olarak gerçekleşti. E-ticaret platformu, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda aktif müşteri sayısında da yüzde 18 artışla 9.9 milyondan 11.7 milyona yükseldi.

ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ SATIŞ HACMİ 19.7 MİLYAR TL

Nasdaq’da da yer alan Hepsiburada, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 ikinci çeyrek ve ilk yarıyıl verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı.

Buna göre ilk 6 ayda gerçekleşen toplam satış hacmi bir önceki yılın ilk yarısına oranla finansal verilerin enflasyona göre yeniden muhasebeleştirilmesi sonucunda yüzde 3 artışla 19.7 milyar TL oldu. Hepsiburada’nın 2022 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise 9.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

YILLIK BÜYÜME HEDEFİNİ YÜKSELTİLDİ

Hepsiburada, 2. çeyrek sonuçlarının açıklanmasını ardından daha önce 2022 yılının tamamı için duyurduğu yüzde 50 civarındaki toplam satış hacmi büyümesi hedefini, yüzde 60 civarına yükseltti. Şirket ayrıca, 2022 yılında faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılığın toplam satış hacmine oranının da yüzde -2.5 ile yüzde -3 düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Güçlü sonuçlarla başladığımız 2022 yılının ikinci çeyreğinde, aktif satıcı sayımızda yüzde 45, ürün sayımızda ise yüzde 107 artışa ulaştık. Böylelikle yılın ilk yarısını 29,. milyon siparişle tamamlayarak toplam satış hacmimizi yüzde 69 oranında büyütme başarısı gösterdik. Bu başarılı performansın bir sonucu olarak 2022 yıl sonu büyüme hedefimizi yükselttik. Yakaladığımız küresel başarı hikayesini büyütmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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