6 ayda 29 milyon sipariş aldı

E-ticaret platformu Hepsiburada‘sı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Hepsiburada’nın toplam satış hacmi, 2021’in ilk çeyreğine oranla yüzde 57 artarak 9.2 milyar TL oldu. Böylelikle 2022’nin ilk yarısındaki toplam satış hacmi yüzde 69 büyüyerek 17.5 milyar TL’ye ulaştı.

Hepsiburada’da yılın ilk yarısında platform üzerinden verilen sipariş adedi ise yüzde 31 arttı. Yılın ilk altı ayında platform üzerinden verilen sipariş sayısı 29.1 milyon adede ulaşırken, Hepsiburada’nın 2021 yılı ikinci çeyreğinde 4.2 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 23 artışla 5.2’ye yükseldi.

SATICI SAYISI YÜZDE 45, ÜRÜN SAYISI YÜZDE 107 ARTTI

Şirketin 2022 yılı ikinci çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 45 büyüdü ve aktif satıcı sayısı 88.7 bine çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 107 artışla 130.3 milyon adede ulaştı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı ikinci çeyrekte yüzde 64 olarak gerçekleşti. E-ticaret platformu, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda aktif müşteri sayısında da yüzde 18 artışla 9.9 milyondan 11.7 milyona yükseldi.