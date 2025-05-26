Her dört ebeveynden birinin çocuğu akran zorbalığına uğruyor

"Alfa birey" olma arzusuyla artan güç arayışı, çocuklar arasında akran zorbalığını körüklüyor. Futurebright Group’un Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciler arasında akran zorbalığı ciddi bir toplumsal sorun haline geldi.

Aralık 2024 - Ocak 2025 tarihleri arasında 12 ilde yürütülen araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 68’i akran zorbalığını psikolojik şiddetle özdeşleştiriyor. Dalga geçme, dışlama, baskı kurma ve dış görünüşle ayrıştırma en sık karşılaşılan zorbalık türleri arasında yer alıyor.

OKULLARDA ZORBALIK YAYGIN

Her dört ebeveynden biri, çocuğunun akran zorbalığına maruz kaldığını belirtiyor. Bu vakaların yüzde 95’i okul ortamında gerçekleşiyor. Özellikle ortaokul çağındaki öğrenciler spor salonları ve soyunma odalarında zorbalığa uğrarken, yaş ilerledikçe zorbalık sınıf içlerine taşınıyor.

Araştırma, her dört çocuktan üçünün bir şekilde zorbalığa uğradığını gözler önüne seriyor:

- Yüzde 23’ü doğrudan zorbalık mağduru

- Yüzde 50’si zorbalığa şahit olan - Yüzde 1’i zorbalık uygulayan - Yüzde 2’si hem mağdur hem uygulayıcı - Yüzde 24’ü zorbalıkla hiçbir şekilde karşılaşmamış Özellikle çocukların yarısının zorbalığa tanıklık etmesi, davranışın normalleşmesine neden oluyor. ZORBALIĞIN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER Akran zorbalığını tetikleyen başlıca nedenler arasında şu faktörler öne çıkıyor: - Ebeveynlik modellerindeki değişim - Öğretmen-öğrenci arasındaki güç dengesizliği - Öğretmenlerin yaşam koşullarındaki zorluklar - Eğitim sistemindeki yapısal aksaklıklar - Yargı sistemine duyulan güvensizlik Uzmanlara göre, çocukların sosyal medya üzerinden maruz kaldığı “mükemmel çocuk” baskısı da kimlik gelişimini sekteye uğratıyor. Bu da çocuklarda iletişim sorunlarına ve saldırgan davranışlara yol açabiliyor. ZORBALIK HER KESİMDEN GELEBİLİYOR Toplumda yaygın olan “yalnızca sorunlu ailelerden gelen çocuklar zorbalık yapar” algısı da araştırmayla çürütülüyor. Uzmanlar, eğitimli ve sevgi dolu ailelerde büyüyen çocukların da akranlarına zorbalık yapabileceğini vurguluyor.

ÖĞRETMENLER OTORİTE KURMAKTA ZORLANIYOR Pandemi ve teknolojik dönüşüm sonrası öğretmen – öğrenci ilişkisi değişti. Eskiden mutlak güç olarak görülen öğretmenler artık daha az ciddiye alınıyor. Ebeveynler öğretmenler üzerinde daha fazla kontrol kurmaya çalışıyor. Düşük maaşlar, CİMER şikayetleri ve artan baskı nedeniyle öğretmenler sınıfta otorite kurmakta zorlanıyor. Bir rehber öğretmen, öğrencinin “Hocam kimler neler yapıp ceza almıyor. Ben mi ceza alacağım?” sözleriyle çocukların artık kuralları da ciddiye almadığını aktarıyor. Ebeveynlerin yalnızca yüzde 6’sı kendi çocuğunun zorbalık yaptığını kabul ediyor. Zorbalık yapan çocukların yüzde 44’ü bu davranışları düzenli olarak sürdürüyor. Zorbalık yaparken en önemli kriter ise karşı tarafın kendini savunamayacağına emin olunması. Zorbalık, fiziksel özellikler, ekonomik durum veya sivilce gibi görünüşe dayalı nedenlerle başlıyor ve yaptırım görmeyince artıyor. 11 yaşındaki bir çocuk, durumu şöyle özetliyor: “Zorbalık her zaman kazanır. Zorbalığın önünde daha büyük bir güç yoktur.” ZORBALIK TÜRLERİ: FİZİKSEL, SÖZLÜ, İLİŞKİSEL VE SİBER Fiziksel zorbalık: Tuvalete giren çocuğun sıkıştırılması, darbe alması, yemek paralarının gasp edilmesi.

Sözlü zorbalık: Lakap takma, alay etme, küfür, küçümseme. İlişkisel zorbalık: Dışlama, iletişim kurmama, tehdit. Siber zorbalık: Mesaj yoluyla hakaret, grup yazışmalarında alay, kolektif zorbalık. SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALANLAR UYKU SORUNLARI YAŞIYOR Fiziksel zorbalığa uğrayanlar okula gitmek istemiyor. Siber zorbalığa maruz kalanlar uyku sorunları yaşıyor, kendine zarar verme eğilimi gösteriyor. Maddi zorbalık gören çocuklar harçlıklarını artırmak istiyor, tuvalete gitmekten kaçınıyor ve kötü alışkanlıklara yönelebiliyor. Eğitimciler, sözlü ve psikolojik zorbalığın takibinin zor olması nedeniyle arttığını belirtiyor. Zorbalık artık tenhada değil, herkesin gözü önünde yapılıyor. Bu durum çocuklar arasında bir performans alanına dönüşüyor. ZORBALIĞA ŞAHİT OLANLAR, İSPİYONCU OLMAKTAN KORKARAK SESSİZ KALIYOR Zorbalığa maruz kalan çocuklar sık sık şu soruyu soruyor: “Ben bunu hak edecek ne yaptım?” Bazıları her gün hatalarını sorgulayıp kendini suçluyor. Zorbalığa şahit olan çocuklar ise “ispiyoncu” olmaktan korkarak sessiz kalıyor. Bu da olayların üstünün örtülmesine neden oluyor.