Türkiye'de geçen yıl üretilen 1 milyon 26 bin 461 otomobilin yüzde 49.2'sinde, ihraç edilen otomobillerin ise yüzde 47.2'sinde otomotiv devleri Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası var.
Otomotiv Sanayii Derneği ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türk otomotiv sektörü geçen yıl 37 bin 686'sı traktör olmak üzere toplam 1 milyon 587 bin 836 araç üretti ve bunların 1 milyon 333 bin 992'si ihraç edildi.
Üretilen araçların 1 milyon 26 bin 461'ini ve ihraç edilenlerin de 875 bin 147'sini otomobiller oluşturdu. Türkiye'nin "otomotiv üssü" olarak nitelendirilen Bursa, 505 bin 142 adetle banttan indirilen otomobillerin yüzde 49.2'sini üretti.
ÜRETİLEN 3 OTOMOBİLDEN BİRİ RENAULT
Bu üretimin 336 bin 778'i Renault ve 168 bin 364'ü Tofaş fabrikalarında yapıldı. Renault, toplam otomobil üretiminde ise ilk sırada yer aldı. Rakamlar, Türkiye'de üretilen her 3 otomobilden 1'inin Oyak-Renault'un Bursa'daki fabrikasından çıktığını gösteriyor.
Her iki otomobilden birinin üretildiği Bursa, ihracattan da aynı oranda pay aldı. Yurt dışına satılan otomobillerin yüzde 47.2'sini, 413 bin 774 adetle 'otomotiv kenti' gerçekleştirdi.
YÜZDE 82'Sİ İHRAÇ EDİLDİ
Renault, geçen yılı 280 bin 411, Tofaş ise 133 bin 363 adet ihracatla kapatırken, Renault bu rakamla otomobil ihracatında da ilk sırada yer aldı. Bu firma her 3 otomobilden 1'inin ihracatını tek başına gerçekleştirmiş oldu.
Bursa'da banttan indirilen 505 bin 142 otomobilin yaklaşık yüzde 82'si yurt dışına gönderildi. Bu rakamlarla Bursa, geçen yıl saatte 57.7 adet otomobil üretti ve bunların 47.2 adedini ihraç etti.
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