Her yıl 2.5 milyondan fazla kadına meme kanseri teşhisi konuyor Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 2,5 milyondan fazla meme kanseri vakasının ortaya çıktığına işaret ederken, meme kanserinin en az yüzde 60'ının erken evrede teşhis edilebilmesi için ülkelere ulusal düzeyde oluşturulmuş programlara odaklanmaları öneriliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, erken teşhisin meme kanserini önlemenin her zaman birincil yolu olduğunu belirterek bu hastalığın risk faktörlerini açıkladı

