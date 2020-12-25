Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'de 6 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Aybaba yönetiminde çıktığı maçlarda Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor takımı Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını da kaybetti.

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçında rakip ağlara 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Kayserispor, bu maçlarda Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarında gol atabildi.

Sarı-Kırmızılılar, pazartesi günü çıkacakları Gençlerbirliği deplasmanında teknik direktör Samet Aybaba ile ilk galibiyetini almak istiyor.