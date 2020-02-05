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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan anında yoldan geçen otomobilin kayaların altından kıl payı kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Çamlıhemşin ilçesinde geçen günlerde evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan Atatürk İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun ölümüne sebep olan kayalar yamaçtan düşmeye devam ediyor.

Son olayda ise bir otomobil, düşen kayalardan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, otomobilin geçtiği esnada kayalar büyük bir gürültüyle yola düştü. Sokaktan geçen vatandaşlar sesin geldiği yöne baktıklarında otomobilin kayaların altında kalmaktan son anda kurtulduğunu gördü.

İLÇE HALKI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

DHA'nın haberine göre, olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alınarak, kayalar yoldan temizlendi. İlçede yaşayanlar, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımda kullanılan yoldaki kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını, yamaçların rehabilite edilip, demir kafeslerle örtülmesini istiyor. Harekete geçen ilçe yetkililerince, yolun güvenli hale gelmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yol güzergahında çalışma başlatıldığı belirtildi.