Dünyanın birçok ülkesinde, ata binen tarihi bir kişinin heykeli bulunuyor. Önemli bir olayı anlatan bu heykeller oldukça ilginç bir detaya sahip! İddiaya göre; atın bacakları, heykeli yapılan kişinin nasıl öldüğünü anlatıyor.

Özellikle Anglo-Sakson kültüründe atın duruş pozisyonunun, binicisinin ölüm nedenini gösterdiğine inanılıyor. Heykeltıraşlar arasında kesin olarak böyle bir kural yok ancak bu inanış ele alındığında, tüm dünyadaki heykeller bize aslında bir şey anlatıyor olabilir mi?