“HGS borcunuz var” mesajlarına dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

“HGS borcunuz var, ödemezseniz icra başlayacak” şeklinde sahte bir avukat ismiyle gelen mesajlar kullanıcıları mağdur ediyor. Gönderilen SMS’te insanlara, ödenmemiş HGS borcu olduğu belirtiliyor, mesajla birlikte iletilen linke tıklanması gerektiği söyleniyor.

Borcun ödenmemesi durumunda ise icra başlatılacağı söyleniyor. Yönlendirilen sahte HGS linkine tıklayan kullanıcılardan, T.C. kimlik numarasını ve araç plakasını yazması isteniyor. Daha sonra sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi talep ediliyor.

Online şikayet platformu Şikayetvar üzerinden mağduriyetlerini belirten tüketicilerden bazıları binlerce lira dolandırıldıklarını dile getirerek yardım talebinde bulunurken, sahte SMS gönderilen kimi kullanıcılar ise diğer insanları uyararak bu tuzağa düşmeyin diyor.

İŞTE GELEN ŞİKAYETLER

İşte HGS dolandırıcılığıyla ilgili Şikayetvar üzerinden yapılan bazı şikayetler şunlar:

‘Aracım olmadığı halde HGS borcunuz var diye SMS geldi’

“Üzerime araç ve HGS olmamasına rağmen bir SMS geldi. Borcunuz var yazmışlar. Link vermişler. Mesaj bir avukattan gelmiş görünüyor. Av. K**T***. İcra işlemi olmaması için linke tıklayın diyor. HGS ve karayolları müşteri hizmetlerinden kontrol ettirin!”

“HGS ve aracım olmamasına rağmen tarafıma ödenmemiş borcum olduğunu belirten ve ödenmemesi durumunda icra başlatılacağını söyleyen bir mesaj geldi. En sonunda Av. Aydın Kurt ismi mevcut ve bir link var. Yanlışlıkla linke tıklayıp çıktım böyle bir borcum var mı yok mu e-devlet’te gözükmüyor.”

‘Kartımdan 1458 TL çekildi…’

“05.04.2022 günü saat 16.30 sıralarında telefon numarama HGS borcunuz bulunmaktadır mesajı geldi. İcra işlemleri başlatılmaması adına ödeme yapmak için Av. C** B** şeklinde bir SMS aldım ve adıma kayıtlı aracımın HGS borcu olabileceği düşüncesi ile bu linke tıkladım. Beni PTT HGS yazılı bir uygulamaya yönlendirdi. Bu sayfada TC ve araç plaka numaramı girerek karşıma çıkan ödeme tutarını görüntüledim. Bunun üzerine kart bilgilerimi gireceğim bir alana yönlendirilerek ödeme yapmam istendi ve bu sırada ben aracıma ait olabileceğini değerlendirdiğim HGS borcumu ödemek isterken beni farklı içerikler satın aldırılarak kredi kartımdan 486+486+486 şeklinde toplamda 1458 TL’lik ödeme tarafıma yansıtıldı ve ben yanıltıldım.”

“HGS borcunuz var diye mesaj geldi. Sorguladım PTT kanalına attı. Ödeme yapmak istedim. Meğer oyunmuş. Kredi kartımdan 2 sefer üst üste çekim yapıldı bankaya gerekli şikayette bulundum, işlem iptalini istedim.”

'Asılsız mesaj gönderiliyor'

“0535969** numaradan gelen asılsız mesaj. SMS atıp link yolluyorlar. Asla tıklamadım ama HGS borcunu bu şekilde tahsil etmez devlet. Ve hiç HGS borcum yok. E-devlet'ten kontrol edebiliyorum. Adam kendini Av.** olarak tanıtıyor.”

"Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk. T. C./Rz84x Av. S*** t*** " şeklinde mesaj geldi ve sayfaya girip sorgu yaptığımda 396 TL borç çıktı. Ancak böyle bir borcum yok.”

'Kartımdan 1188 TL gitti...'

“Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk. T. C./Rz84x Av. S** t*** Böyle bir mesaj geldi. HGS borcunuz var diye kartımdan 1188 TL çekim yaptılar habersizce.”