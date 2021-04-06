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HaberlerOtomobilHibrit ve elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor
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Dizel otomobil satışları yüzde 15.6 azaldı

Türkiye otomobil pazarında yılın ocak-mart döneminde hibrit otomobillerin payı 12 bin 402 adetle yüzde 7,9'a ve elektrikli otomobillerin payı da 312 adetle yüzde 0,2'ye yükseldi. Benzinli otomobil satışları mart sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 114 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 37.3 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 15,6 geriledi

Hibrit ve elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor
AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 15.6 AZALDI

2021 mart sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 99 bin 235 adetle yüzde 63,4 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 37 bin 726 adetle yüzde 24,1 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 6 bin 789 adetle yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları mart sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 114 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 37,3 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 15,6 geriledi.

Geçen yılın mart ayı sonu itibarıyla 46 bin 379 adet benzinli, 44 bin 695 adet dizel ve 4 bin 945 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

ÖTV ARTIŞINA KARŞIN SATIŞLAR YÜKSELDİ

Türkiye'de mart ayı sonunda 312 elektrikli ve 12 bin 402 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,6'dan yüzde 8,7'ye yükseldi.

Geçen yılın mart ayı sonunda 107 elektrikli ve 3 bin 500 de hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk 3 aylık dönemi ile geçen yılın ayını dönemi kıyaslandığında hibrit otomobil satışları yüzde 253,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 191,6 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışının satışlarda aşağı yönlü bir etki yapmadığına işaret etti.

TÜRKİYE'DE 10 SÜRÜCÜDEN 6'SI ELEKTRİKLİ ARAÇ ALMAK İSTİYOR

Öte yandan, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan'ın, Kasım 2020'de yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkati çekti. Buna göre, araştırmaya katılan her üç sürücünden ikisinin elektrikli araçlara karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğu ortaya çıkarken, bu tutumunun son yıllarda zirve yaptığı görüldü.

Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda yüzde 69 daha olumlu oldu. Türkiye’yi yüzde 62 ile Portekiz izledi. Romanya, Yunanistan ve İtalya da elektrikli araçlara karşı son 3 yılda daha olumlu tutum sergileyen ülkeler arasında yer aldı. Araştırma genelinde sürücülerin dörtte birinden fazlası bir sonraki araçlarının kesinlikle elektrikli olacağını belirtirken, elektrikli araç alma niyetine bakıldığında Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi.

Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i, başka bir ifadeyle, her 10 sürüden 6'sı elektrikli araç almak istediğini belirtti. Türkiye’yi yüzde 51’le İtalya, yüzde 49’la Portekiz takip etti.

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