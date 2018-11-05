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Hindistan: '4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Hindistan polisi, Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın toplu tecavüzüne uğradığı yolundaki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

05.11.2018 - 15:31 | Güncelleme:
- Getty Images
Hindistan'da kadınlar tecavüzcülerin yargılanması için sık sık sokağa çıkıyor

Hindistan polisi, Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın toplu tecavüzüne uğradığı yolundaki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Kız çocuğu, büyükannesine Cumartesi gecesi koğuşta yalnızken bir erkek hemşire ve dört adamın saldırısına uğradığını söyledi.

'Bir kişi gözaltında diğerleri aranıyor'

Lucknow kenti polis yetkililerinden Mahesh Srivastava, bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer kişilerin arandığını söyledi.

Polis, hastaneden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi.

Srivastava'ya göre adı açıklanmayan kız çocuğı, yılan sokması nedeniyle hastanede dört gündür tedavi görüyordu.

Hindistan'da son yıllarda tecavüz olaylarının artmasından sonra hükümet bu suçla ilgili cezaları ağırlaştırmıştı.

Bir öğrencinin Yeni Delhi'de otobüs yolculuğu sırasında toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı.

Hindistan'da bu yıl değiştirilen yasalar, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesine olanak tanımıştı.

Yetişkinlere tecavüzün cezası da artırılarak 20 yıla çıkarılmıştı.

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