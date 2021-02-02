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HaberlerDünya
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Hindistan'da Yeni Delhi'nin çevresinde uygulanan internet yasağı uzatıldı!

Hintli yetkililer, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Hindistan hükümetinin çiftçilerin protestoları üzerine, başkent Yeni Delhi'yi çevreleyen sınırlarda uygulanan internet hizmeti kesintisini, iki gün daha uzatma kararı aldığını belirtti.

Hindistan'da Yeni Delhi'nin çevresinde uygulanan internet yasağı uzatıldı!
HABERTURK.COM

Xinhua'nın haberine göre yetkililer internet hizmetini, binlerce çiftçinin federal hükümetin tartışmalı üç tarım yasasını protesto etmek amacıyla iki aydan uzun süredir yolları işgal ettiği Singhu, Ghazipur ve Tikri bölgelerinde askıya aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Singhu, Ghazipur ve Tikri bölgeleri ile Delhi'nin Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki (NCT) yan bölgelerdeki internet hizmetinin, 31 Ocak günü yerel saatle 23:00'ten 2 Şubat günü yerel saat 23:00'e kadar geçici olarak kesilmesi talimatı verilmesi gerekli ve zaruridir" dendi.

Açıklamaya göre, bir hafta içinde üçüncü kez uygulanan kesinti, 'kamu güvenliğini korumayı' ve kamu aciliyetini bertaraf etmeyi amaçlıyor.

İnternet, ilk olarak 26 Ocak'ta, çiftçilerin başkentin içindeki traktör eyleminin hemen ardından Yeni Delhi'nin birçok bölgesinde kesintiye uğramıştı. Çiftçilerin başkentteki traktörlü protestosu sırasında çiftçiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda bir çiftçi hayatını kaybetmiş ve aralarında polislerin de bulunduğu diğerleri de yaralanmıştı.

Yetkililer, 29 Ocak gecesi, internetin iki gün süreyle kesilmesine karar vermişti.

Öte yandan polis, Pazartesi günü, protestocu çiftçilerin başkente girmesini önlemek için Ghazipur yakınlarında Delhi sınırını dikenli telle çevirdi.

Protestocu çiftçilerle federal hükümet arasında yürütülen müzakere turlarının 11'i de devam eden açmazı çözüme kavuşturamadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise tartışmalı tarım yasalarına karşı düzenlenen protestoların başlangıcından bu yana, yeni yasaları çiftçilerin refahını artırmaya yönelik büyük reformların bir parçası olarak savunuyor.

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