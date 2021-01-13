Hindistanlı kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla dünya rekoru kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Hindistanlı kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla dünya rekoru kırdı

Hindistan Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla tarihe geçti.

BBC TÜRKÇE

Hindistan Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla tarihe geçti.

Bu uçuş aynı zamanda, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş oldu.

Dört kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD'nin San Francisco kentinden Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdü.

Uçuşun ilk ayağını gerçekleştiren kaptan pilot Zoya Aggarwal, CNN'e "Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık" dedi.

Uçuşun ikinci ayağının sorumlusu olan pilot Thanmei Papagari ise "Kadın pilotlar olarak bunu başarabileceğimizi kanıtladık" diye konuştu.

'Ailem pilot olmama karşı çıktı'

288 yolcusuyla Pazartesi sabahı San Francisco'dan yerel saatle 03.07'de kalkan uçak, Kuzey Kutbu'nu geçerek 16.37'de Kempegowda Havalimanı'na indi. Pilotlar havalimanında çiçeklerle karşılandı.

10 yıllık pilot olan ve 8.000 saatlik uçuş deneyimi bulunan kaptan pilot Aggarwal, "Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun bir süre işsiz kaldım. Çünkü kadın pilotlar iş bulamıyordu. Ailem başta pilot olmama izin vermedi. Anneme pilot olmak istediğimi söylediğimde ağladığını hatırlıyorum. Çünkü toplumumuzun gözünde erkeklerin gölgesinden yürümem bekleniyordu" dedi.

Papagari ise bu uçuşun kadınlara esin kaynağı olacağını ve yeni fırsatlar yaratacağını belirterek "Havacılığın erkeklerin hakimiyetindeki bir alan olduğu anlayışı değişiyor. Artık pilot olarak görülüyoruz. Hiçbir farkımız yok" diye konuştu.

Hindistan'daki kadın pilotların oranı ABD'dekinin üç katı

Hindistan, dünyada en fazla kadın pilotun olduğu ülke.

Ülkedeki pilotların yüzde 12'si kadın. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran yüzde dört.

2017'de Air India, dünyanın çevresinde kadın pilotlarla ilk uçuşu gerçekleştiren havayolu şirketi olmuştu. Kadın pilotlar Yeni Delhi'den San Francisco'ya uçmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar "acil durum" ilan edildi
BBCABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar ...
ABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı
BBCABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" ...
Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve Paşinyan ilk kez bir araya geliyor
BBCDağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve ...
Donald Trump'ı bu hafta neler bekliyor?
BBCDonald Trump'ı bu hafta neler bekliyor?
KAOS: ABD Kongresi'nde yaşananları anlattı: Demokrasinin kutsal evi ateş altındaydı! - ABD son durum!
BBCABD Kongresi'ndeki kaosu görgü tanığı anlattı!
EN ACI TEDAVİ! Son dakika: Annesinin ölümünü izleyerek tedavi oldu
BBCCovid ile mücadele eden kadın, yanındaki yatakta ...
Son dakika! Eski bakanlar harekete geçti: Trump'a uymayın
BBCABD ordusuna Trump çağrısı!
ABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden kritik önemde, seçimden ne bekleniyor?
BBCABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden ...
İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'
BBCİngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' ...
Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti
BBCGüney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti