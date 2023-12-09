Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Hırsızlara karşı değerli eşyalarınızı koruyabileceğiniz en iyi saklama noktaları

        Hırsızlara karşı değerli eşyalarınızı koruyabileceğiniz en iyi saklama noktaları

        Bir seyahate çıkacağımız zaman evimizde bırakacağımız değerli eşyalar konusunda endişeleniriz. Ancak evin bazı akla gelmeyen gizli noktalarını keşfedersek korkacak hiçbir şey kalmaz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DUVAR SAATİ

        Hiçbir hırsız evinize girip normal saatinizin sürprizler barındırabileceğinden şüphelenmez. Sadece saatinizi açın, herhangi bir eşya için bir depolama alanı oluşturun ve tekrar asın.

        2

        ESKİMİŞ SPOR AYAKKABILAR

        Eski ve yıpranmış spor ayakkabılarınızı atmak yerine onları gizli bir bölme haline getirebilirsiniz. Hırsızlar, yıpranmış bir ayakkabıyı kolayca görmezden gelebilir. Ancak bu numarayı pahalı spor ayakkabılarda kullanmayın, aksi takdirde ayakkabılar da çalınabilir.

        3

        ÇOCUK ODASI

        Değerli eşyalar bir yana normal eşyalar bile çocuk odasına konmazken; hırsızların aklına bu odayı kontrol etmek gelmez. Sadece eşyaları çocukların erişemeyeceği bir yere koyduğunuzdan emin olun.

        4

        ESKİ ŞİŞELER

        Mayonez veya ketçap şişeleriyle işiniz bittikten sonra paranızı bir torba içine koyup burada saklayabilirsiniz. Hangi şişenin size ait olduğunu anlamak için minik bir işaret ekleyebilirsiniz. Bunu konserve veya kavanoz gibi diğer eşyalara da uyumlayabilirsiniz.

        5

        AÇIK SAKSILAR

        Vazo tipindeki saksılar, hırsızların genelde ilk baktığı yerdir çünkü bir şey saklamak için çok klâsik bir tercihtir. Ancak açık bir saksıdaki toprağın altına para gömmek kimsenin aklına gelmez.

        6

        ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TORBASI

        Evinizde bozulmuş bir elektrik süpürgesi varsa onu atmak yerine torbasını bir zula haline getirebilirsiniz.

        7

        ŞİFONYERİN ARKASI

        Hırsızların ilk işi evdeki çekmeceleri kontrol etmektir. Hedef şaşırtmak için saklamak istediğiniz para veya evrakları şifonyerin duvara gelen kısmına bantlayın.

        Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu