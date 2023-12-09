Hırsızlara karşı değerli eşyalarınızı koruyabileceğiniz en iyi saklama noktaları

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ESKİ ŞİŞELER

Mayonez veya ketçap şişeleriyle işiniz bittikten sonra paranızı bir torba içine koyup burada saklayabilirsiniz. Hangi şişenin size ait olduğunu anlamak için minik bir işaret ekleyebilirsiniz. Bunu konserve veya kavanoz gibi diğer eşyalara da uyumlayabilirsiniz.