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        Haberler Yaşam 'Hitit leyleği' yıkılan minarenin aleminin düştüğü yere bu yıl da geldi

        'Hitit leyleği' yıkılan minarenin aleminin düştüğü yere bu yıl da geldi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki caminin aleminin düştüğü yere yuva yapan leylek, bu yıl da geleneği bozmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:52
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        'Hitit leyleği' bu yıl da geleneği bozmadı
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        6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Gaziantep'in tarihi Yesemek Mahallesi'ndeki caminin minaresindeki alem hasar görerek yıkıldı.

        İlkbaharda kente gelen leyleklerden biri, deprem sonrası alemin yerine yuva yaptı. Bunun üzerine minarenin onarımı ertelendi.

        Geçen yıl da aynı yere yuva yapan leylekten ötürü minarenin tadilatı bir kez daha durduruldu. Bu yıl ise Hitit leyleği, eşiyle depremin ardından üçüncü kez aynı noktayı mesken tutarak yeniden yuva yaptı.

        Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Karayel, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde camiye ait minarenin aleminin düştüğünü, bölgeye göç eden leyleklerden birinin buraya yuva yaptığını anlattı.

        Leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar geldiğini ve mahallenin simgesi haline geldiğini aktaran Karayel, "Minareye yerleşen bu leyleği mahallemizde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nden dolayı 'Hitit leyleği" olarak adlandırdık" ifadelerini kullandı.

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        #Hitit leyleği
        #gaziantep
        #Islahiye
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