Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hizan'da içme suyu için sondaj | Son dakika haberleri

        Hizan'da içme suyu için sondaj çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan'da içme suyu için sondaj
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bitlis'in Hizan ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde sondaj çalışmalarını inceleyen Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedeflediğini söyledi.

        Halkın temel ihtiyacı olan içme suyunu daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılamak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Şam, sondaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Hizan
        #içme suyu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"