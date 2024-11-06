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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah'tan İsrail'e roketli saldırı | Dış Haberler

        Hizbullah'tan İsrail'e roketli saldırı

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde yer alan 2 askeri üs ile 9 yerleşim birimine yönelik roketli saldırılar düzenlediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:46
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        Hizbullah'tan İsrail'e roketli saldırı
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        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri üs ve yerleşim birimlerinin hedef alındığı belirtildi.

        Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üssün füzelerle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu üste askeri eğitimlerin verildiğine vurgu yapıldı.

        İşgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan bir üs ile diğer bazı askeri bölgelere de bir dizi roketle saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, füzelerle İsrail'in Safed kenti ile 9 yerleşim birimine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

        ⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 50 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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