Hizbullah: Trump'ın planı tehlikelerle dolu

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının "tehlikelerle dolu" olduğunu belirtti.

Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Nebil Kavuk ile Suheyl el-Huseyni'nin birinci yıl dönümü anısına yaptığı görüntülü konuşmada, bölgedeki gelişmelere değindi.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını "tehlikelerle dolu" olarak nitelendirerek, "Plan tamamen İsrail'in lehine değiştirildi. Özünde, İsrail her şeyi ele geçirecek. Güvenliği kontrol edecek, grupları silahsızlandıracak, bölgeyi uluslararası yönetime bırakacak ve Filistinlilerin yönetim yetkisi ellerinden alınacak. Bu, direnişi güçsüz bırakmayı amaçlıyor." dedi.

REKLAM

Kasım, planın "İsrail'in beş ilkesine uygun Amerikan giysili bir proje" olduğunu vurguladı ve zamanlamasının dünya kamuoyunda İsrail'in imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.

Filistin direnişi ve halkının teslim olmayacağını ifade eden Kasım, "Direnişin büyük fedakarlığı ve kararlılığı meyvelerini verecek. Arap ülkeleri direnişe baskı yapmamalı, uluslararası ve halk desteğinden faydalanmalı." diye konuştu.