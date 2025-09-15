Habertürk
        Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 ne zaman çekildi?

        Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Hızlı ve Öfkeli 8 ne zaman çekildi?

        Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filmi 15 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini F. Gary Gray, senaryosunu Chris Morgan üstlendi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 15.09.2025 - 18:38 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:38
        Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrolünü Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Jason Statham paylaştığı serinin 8. filmi, 2017 yılında vizyona girmiştir. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filmi hakkında tüm detaylar...

        HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

        HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Vin Diesel Jimmy Kimmel Live!'da katıldığı bir programda sekizinci filmin adını duyurdu ve ayrıca filmin New York'ta çekileceğini belirtti. Chris Morgan seride altıncı defa senaryo yazacaktı. Neal H. Moritz'de yapımcı olarak geri döndü. Moritz ayrıca filmin yedinci filmden daha güzel olmak zorunda olduğunu belirtti.

        HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Vin Diesel - Dominic Toretto

        Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

        Dwayne Johnson - Luke Hobbs

        Tyrese Gibson - Roman Pearce

        Ludacris - Tej Parker

        Kurt Russell - Frank Petty

        Jason Statham - Deckard Shaw

        Charlize Theron - Cipher

        Elsa Pataky - Elena Neves

        Nathalie Emmanuel - Ramsey

        Tego Calderon - Tego Leo

        Don Omar - Rico Santos

        Helen Mirren

        Kristofer Hivju

        Scott Eastwood

