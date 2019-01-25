Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2018 aralık ayında 81,5 iken, bu ay yüzde 4 azalarak 78,3 değerine geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,6, yüzde 5,9 ve yüzde 1,1 azalarak 71,1, 71,2 ve 92,7 değerlerini aldı.



PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de ocak ayında yüzde 4 azalarak 92,5'e düştü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 5,5 azalarak, sırasıyla 111,6 ve 89,4 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 76,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 55,4 iken, ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7'ye yükseldi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 18,2 artışla 46,4'e çıktı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.





