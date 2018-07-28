Hodd - Nardo düellosu

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Hodd ile Nardo, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Hodd 25 puanla 1. sırada, Nardo 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Hodd, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Nardo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 480. İddaa'da Hodd kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nardo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hodd son haftadaki Egersunds müsabasında 1-2 kazandı.

Nardo ise Bryne maçında 4-2 kazandı.

Hodd, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hodd, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Nardo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nardo, 7 gol atarken 14 gol yedi.

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