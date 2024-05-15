'Trophy Eyes' grubunun konserinde korkunç kaza
New York'ta 'Trophy Eyes' adlı grubun konserine giden Bird Piché adlı genç kız, grubun solistinin seyircilerin üzerine atlaması sonucu kısmen felç oldu
Bird Piché, adlı genç kız 30 Nisan'da Buffalo, New York'taki Mohawk Place'de Avustralyalı grup 'Trophy Eyes'ın gösterisine katılmış ve grubun solisti John Floreani'nin geriye doğru seyircilerin arasına sıçraması sonucu kısmen felç olmuştu. 'Trophy Eyes' grubu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaza sonucu yaralanan hayranlarının yanında olacaklarını ve tedavi sürecinde ona destek vereceklerini ifade etmişlerdi.
"KONSERDEN SONRA KESİNLİKLE HASTANEDE OLMAYI BEKLEMİYORDUM"
Bird Piché, 13 Mayıs'ta hastane yatağında NBC News'e verdiği röportajda; "Bu tür yaralanmaları duyduğunuzda, bunların çok ciddi olduğu açıkça görülüyor. Bu nedenle herhangi bir iyileşme beklemiyordum. Bu tür şovlarda oldukça tipik bir durum. Gerçekten ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama konserden sonra kesinlikle hastanede olmayı beklemiyordum. Önümüzde uzun bir yol var ama şu anda çok iyimserim" dedi.
Bird Piché ayrıca, kol ve bacaklarının temel hareketleri de dâhil olmak üzere kaba motor becerilerini yeniden kazandığını ancak aynı zamanda ince motor becerilerini de yeniden kazanmayı umduğunu belirterek; "Yani bacaklarım son zamanlarda istemsiz olarak çok fazla tekme atıyor. Bunu kontrol edemiyorum. El becerilerimin yanı sıra kollarım da neredeyse tamamen orada. Parmaklarım tam hareket edemiyor. Doktorlarım "Her şeyin tamamen iyileşeceğini" öngörüyor ancak hiçbir şeyin kesin değil" şeklinde konuştu.
Genç kız, annesi ve üvey babasıyla birlikte yasal işlem başlatıp başlatmayacakları sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı ve asıl odak noktalarının onun iyileşmesi olduğunu belirtti.
'Trophy Eyes' adlı grup olayla ilgili olarak X üzerinden bir açıklama yaptı; "30 Nisan gecesi, Buffalo Ny gösterimizde trajik bir olay sonucu bir Trophy Eye hayranı yaralandı. John aileleriyle birlikte hastaneye kadar onlara eşlik ettiğinden, gösteriyi derhal kapatmaya karar verdik. Aileye duyduğumuz saygıdan ötürü, şimdiye kadar bunun hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmaktan kaçındık, ancak ailelerinin onayıyla artık burada olmaktan ne kadar kalbimizin kırıldığını söyleyebiliyoruz. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ama önünde hâlâ uzun bir yol var. Durum hepimizi derinden sarstı ve Bird'e bu zor dönemde yardımcı olmaya çalışırken sabırlı olmamızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar:X, Facebook, Instagram