'Trophy Eyes' grubunun konserinde korkunç kaza

'Trophy Eyes' adlı grup olayla ilgili olarak X üzerinden bir açıklama yaptı; "30 Nisan gecesi, Buffalo Ny gösterimizde trajik bir olay sonucu bir Trophy Eye hayranı yaralandı. John aileleriyle birlikte hastaneye kadar onlara eşlik ettiğinden, gösteriyi derhal kapatmaya karar verdik. Aileye duyduğumuz saygıdan ötürü, şimdiye kadar bunun hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmaktan kaçındık, ancak ailelerinin onayıyla artık burada olmaktan ne kadar kalbimizin kırıldığını söyleyebiliyoruz. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ama önünde hâlâ uzun bir yol var. Durum hepimizi derinden sarstı ve Bird'e bu zor dönemde yardımcı olmaya çalışırken sabırlı olmamızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar:X, Facebook, Instagram