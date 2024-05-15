Galatasaray, İlkay Gündoğan için nabız yokluyor

Süper Lig'de şampiyonluğun bir puan uzağında bulunan Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosu için çalışmaları da başlamış durumda.

Sağ bek, 8 numara ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların geniş listesi de oluşturulmuş durumda.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer için kolları sıvadı. Galatasaray kış transfer döneminde de gündeme gelen İlkay Gündoğan'ı yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'daki geleceği tartışmalı olan Türk asıllı Alman yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

Hem Barcelona'ya hem de şehre adaptasyon sorunu yaşadığı öne sürülen İlkay için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların yol haritasını Katalan ekibinin tavrı da belirleyecek. İlkay Gündoğan, Barcelona'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alıyor.