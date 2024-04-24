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        Haberler Gündem 3. Sayfa Holding binasına 43 el ateş açtılar - Bursa haberleri, en son haberler

        Holding binasına 43 el ateş açtılar!

        Bursa'da, bir holding binasına otomobille gelen saldırganlar, gece yarısı kimsenin olmadığı saatte binaya 43 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan camlar tuz buz olurken, binada görevli özel güvenlikçi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:52
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        Holding binasına 43 el ateş açtılar!
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        Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli cadde üzerinde bulunan holdingin ana binasına saldırı düzenlemek için beyaz bir otomobille geldi.

        OTOMATİK SİLAHLA KURŞUN YAĞMURU

        İHA'da yer alan habere göre binanın önünden geçtiği esnada aracın camından çıkan saldırganlar, otomatik silahla arka arkaya tetiğe bastı.

        43 MERMİNİN İSABET ETTİĞİ SAPTANDI

        Tam 43 merminin isabet ettiği binada bulunan bir bekçi ise arka arkaya gelen kurşunlardan son anda kurtuldu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ekipler, olayla ilgili tahkikat başlatırken, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin titiz soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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