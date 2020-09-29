Hollanda'da 4 podyum!

Borusan Otomotiv Motorsport, geçtiğimiz hafta sonu 3 sezondur takip ettiği GT4 European Series'in dördüncü ayak yarışları için Hollanda'nın ünlü Zandvoort Pisti'nde start aldı.

Geneli sert hava koşullarında gerçekleşen yarışın cumartesi ve pazar günleri yapılan seanslarında yaşanan temaslar sıklıkla sarı bayrak uygulamasını gerektirdi ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan anlara sahne oldu. Yağız Gedik özellikle yağmur koşullarında araca olan hakimiyeti ve iyi tur dereceleri ile dikkat çekti.

Cem Bölükbaşı her zamanki hızı ile ilk sıralama turlarında çok iyi bir derece elde edip, en hızlı BMW olmayı başarırken, ikinci sıralama turlarında takımın deneyimli sürücüsü İbrahim Okyay da aynı başarıyı devam ettirdi. İki kere üst üste pistteki en hızlı BMW'nin direksiyonunda bulunan Cem Bölükbaşı ve İbrahim Okyay kazandıkları başarılar ile takımlarını, markalarını ve ülkelerini en şekilde temsil etti.

BOM pilotları her iki yarışta da elde ettikleri üçüncülükler ile toplam 4 podyum ve 6 kupa ile önemli bir başarı ve şampiyona genel klasmanında değerli puanlar elde ederken, en iyi BMW takımı olarak yerlerini korudular. Serinin bundan sonra gerçekleşecek olan beşinci ayağı 22-25 Ekim tarihlerinde Belçika'nın Spa Francorchamps Pisti'nde start alacak.