Honduraslı hakemden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı!

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"MESSI TEŞEKKÜR ETTİ" "Maç öncesinde Messi'yle el sıkıştık. Onu karşıladım, o da bana teşekkür etti. Maç sonunda herkes onun adını söylerken onun elimi sıkmaya geldiğini hatırlıyorum ve bu da hep hatırlayacağım bir şey olarak anılarımın arasındaki yerini alacak."

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"RONALDO'YU ARADIM" "Cristiano ile ilgili anekdodum onun iki golünü iptal ettiğim için bana itiraz etmesi ve benimle yüzleşmesiydi. VAR'a bile güvenmedi. İkinci yarı başlamadan önce onu aradım ve ona bunu söyledim.