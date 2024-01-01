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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Honduraslı hakemden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı! - Futbol Haberleri

        Honduraslı hakemden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı!

        Honduras'ın en iyi hakemlerinden biri olarak kabul edilen hakem Martinez'den Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:00
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        Messi ve Ronaldo ile olan anılarından bahseden Honduraslı hakem Said Martinez, iki süperstarın kişilik özelliklerini değerlendirdi.

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        "İkisi tamamen farklı kişilikler ama ikisi de harika oyuncular, birinin diğerine göre öne çıktığını düşünmüyorum.

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        Messi'ye hakemlik yapmak biraz daha sakin, topla oynayan ve kendini düşünen bir oyuncu. Oyununu her şeyden daha çok seviyor.

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        Cristiano Ronaldo ise saygısızlık etmeden bunu söylemek istiyorum ki daha gösterişli bir futbolcu.

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        Ancak onlara hakemlik yapmak şüphesiz herkesin sahip olmak isteyeceği bir ayrıcalık. İkisinin de serbest vuruştan gol attığını görmek asla unutamayacağım bir şey" dedi ve şunları ekledi:

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        "MESSI TEŞEKKÜR ETTİ"

        "Maç öncesinde Messi'yle el sıkıştık. Onu karşıladım, o da bana teşekkür etti. Maç sonunda herkes onun adını söylerken onun elimi sıkmaya geldiğini hatırlıyorum ve bu da hep hatırlayacağım bir şey olarak anılarımın arasındaki yerini alacak."

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        "RONALDO'YU ARADIM"

        "Cristiano ile ilgili anekdodum onun iki golünü iptal ettiğim için bana itiraz etmesi ve benimle yüzleşmesiydi. VAR'a bile güvenmedi. İkinci yarı başlamadan önce onu aradım ve ona bunu söyledim.

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        Hatalı olduğunu kabul etti ve benimle aynı fikirdeydi. Sonra oynamaya odaklandı ve serbest vuruştan takımının golünü attı ve maçı kazandırdı. Olağanüstü bir goldü."

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