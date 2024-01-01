Honduraslı hakemden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı!
Honduras'ın en iyi hakemlerinden biri olarak kabul edilen hakem Martinez'den Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo itirafı geldi.
Messi ve Ronaldo ile olan anılarından bahseden Honduraslı hakem Said Martinez, iki süperstarın kişilik özelliklerini değerlendirdi.
Daha önce iki futbolcunun da maçlarını yönetme şansı yakalayan Honduraslı hakemin İspanyol medyasından AS'a yaptığı açıklamaları şu şekilde:
"İkisi tamamen farklı kişilikler ama ikisi de harika oyuncular, birinin diğerine göre öne çıktığını düşünmüyorum.
Messi'ye hakemlik yapmak biraz daha sakin, topla oynayan ve kendini düşünen bir oyuncu. Oyununu her şeyden daha çok seviyor.
Cristiano Ronaldo ise saygısızlık etmeden bunu söylemek istiyorum ki daha gösterişli bir futbolcu.
Ancak onlara hakemlik yapmak şüphesiz herkesin sahip olmak isteyeceği bir ayrıcalık. İkisinin de serbest vuruştan gol attığını görmek asla unutamayacağım bir şey" dedi ve şunları ekledi:
"MESSI TEŞEKKÜR ETTİ"
"Maç öncesinde Messi'yle el sıkıştık. Onu karşıladım, o da bana teşekkür etti. Maç sonunda herkes onun adını söylerken onun elimi sıkmaya geldiğini hatırlıyorum ve bu da hep hatırlayacağım bir şey olarak anılarımın arasındaki yerini alacak."
"RONALDO'YU ARADIM"
"Cristiano ile ilgili anekdodum onun iki golünü iptal ettiğim için bana itiraz etmesi ve benimle yüzleşmesiydi. VAR'a bile güvenmedi. İkinci yarı başlamadan önce onu aradım ve ona bunu söyledim.
Hatalı olduğunu kabul etti ve benimle aynı fikirdeydi. Sonra oynamaya odaklandı ve serbest vuruştan takımının golünü attı ve maçı kazandırdı. Olağanüstü bir goldü."