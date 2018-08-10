Honefoss - Alta maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Honefoss ile Alta, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 10 puanlı Honefoss 13. sırada bulunuyor, Alta 25 puana sahip ve 5. sırada. Honefoss son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Alta, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 626 kodlu maçı oynayanlar; Honefoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alta galibiyet oranı 0.00.

Honefoss son haftadaki Alta müsabasında 1-0 kazandı.

Alta ise Honefoss maçında 1-0 yenildi.

Honefoss, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Alta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alta, 5 gol atarken 4 gol yedi.

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