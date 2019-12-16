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HaberlerGirişimcilikHSBC Türkiye'den girişimcilere yönelik program

BM'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışan girişimleri destekleyecek

HSBC Türkiye, Türkonfed ve Hackquarters iş birliğiyle bir girişimcilik programı hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Sürdürülebilir Büyüme Programı' ile Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalar yapan girişimlerin destekleneceği bildirildi. Programı tamamlayan girişimcilere toplamda 125 bin TL destek sağlanacağı da verilen bilgiler arasında

HSBC Türkiye

HSBC Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start-up şirketlere yönelik bir girişimcilik programı başlattığını duyurdu.

Bu kapsamda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Hackquarters iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın, yalnızca Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalar yapan start-up’ların kabul edildiği bir program olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, program ile, Türkiye’de start-up şirketler, girişimciler, mentorlar ve yatırımcılardan oluşan güçlü bir ekosistem inşa edilmesine destek olunması ve sektörel bazda yeni ticari fırsatlar yaratılmasına ve start-up şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazara sürüm hızlarını ve etkilerini artırmalarına destek olunması amaçlanıyor.

Ocak ayında başlayacak program kapsamında, farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir mentor ekibinin, işletme modeli, ürün geliştirme, pazarlama, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme, iletişim stratejileri, markalaşma, tasarım, patent, hukuk ve grafik tasarım gibi alanlarda programa katılmaya hak kazanan 5 start-up şirketini 6 ay boyunca destekleyeceği belirtiliyor.

Bu mentor ekibe ek olarak, programa gönüllü olarak destek veren HSBC çalışanları da uzmanlıklarına göre program boyunca start-up’lara mentorluk ve rehberlik sağlayacak. Programı tamamlayan start-up’lara ayrıca toplamda 125 bin TL destek sağlanacağı da verilen bilgiler arasında. 

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