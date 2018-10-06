HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu ( HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’dan Avukat Ömer Kavili’nin tutuklanıp kısa bir süre sonra tahliye edilmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, “Bir kez daha paylaşıp hatırlatma gereği duydum” diyerek, eski tivitlerinin görselini paylaştı.

"HER HUKUKÇU, TOPLUMUN KENDİNİ İZLEDİĞİNİ BİLMELİDİR"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yılmaz, "Görevini yerine getirirken her hukukçu mesleğinin etik ilkelerini, sorumluluklarını, yargılama faaliyetinin yüceliğini, önem ve değerini hiç aklından çıkarmamalı, toplumun kendilerini dikkatle izlediğini bilmeli, adalet kavramına leke düşürecek her davranıştan sakınmalı” ifadelerini kullandı.

"KONUŞARAK ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN OLAMAZ"

HSK Başkan Vekili Yılmaz’ın o paylaşımları şöyle: "Yaşadığı dönemin aydını, filozofu, örnek insanı, rehberi olan hakim, savcı ve avukat meslektaşlarım; içinde bulunduğumuz dönemin bize en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem olduğunu hiç unutmayalım. Yargının hepimizce bilinen sorunlarını çözmede hepimiz birlikte el ele olalım. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim güvencesi, savunma hakkının kutsallığı, adil yargılama ve hukukun eşitliği ilkeleri gibi bizi ortak ve bir kılan bir çok müştereklere sahibiz. Konuşarak uzlaşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz.

"ADALETE SAYGI VE GÜVEN KALMAZSA KAYBEDEN HUKUKÇULAR VE MİLLET OLACAK"

Görevini yerine getirirken her hukukçu mesleğinin etik ilkelerini, sorumluluklarını, yargılama faaliyetinin yüceliğini, önem ve değerini hiç aklından çıkarmamalı, toplumun kendilerini dikkatle izlediğini bilmeli, adalet kavramına leke düşürecek her davranıştan sakınmalı. Yargı meslek örgütleri de bu uğurda çaba sarfetmeli, unutmayalım; Güvenilir, inanılır ve saygı duyulur bir Adalet kurumu için hakim ve savcı ve avukat menfaatleri farklı değil birbiri ile yarışan değildir. Adalete saygı ve güven kalmazsa kaybeden tüm hukukçular ve millet olacaktır.

"KİM SUÇ İŞLEMİŞSE YASALAR ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Herkes şunu iyi bilmeli ki, kim suç işlemişse, meslek etik kurallarını ihlal etmişse Anayasa ve yasaların emrettiği yol ve yöntemlerle hesap verecektir, kimseye ayrıcalık yapılmamalı kimse kayrılmanalı ama bunun yöntemi tarafsız bir soruşturma ve muhakeme sonucunda olmalıdır. Türk Milletinin kendilerinden çok şey beklediği hakim, savcı ve avukatlar olarak, bütün gayretimizi bu kahraman milletin adalet beklentilerine adayalım, dayanışma ve işbirliğimizi en üst noktalara taşıyalım, karşılıklı yardımlaşma, anlayış gösterme ve sabırlı olma ilkemiz olsun.”

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