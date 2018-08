Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Çiğdem Bozdağ, "Kendi alanında rüştünü ispat etmiş hocalarımızın ve sizlerin büyük özverisiyle HT Akademi'yi gerçekleşmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni teknolojiler kuşkusuz yüzyıllardır toplumu ve ekonomiyi dönüştüren faktörlerin başında geliyor. Ancak dijitalleşmeyle birlikte hayatın her alanına değen çok kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Yaptığımız çalışmalarla dijital dönüşüme farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. HT Akademi'nin dijital dönüşümde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Habertürk bu anlamda haber sektöründe öncü bir kuruluş olacaktır. Dijitalleşme yolunda herkese başarılar diliyoruz" dedi.



HT AKADEMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Ciner Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Dr. Mahmut Kurşun da konuşmasında "5 Temmuz'da aslında biz yazılı yolculuğumuzu bitirdik ama gazeteciliğimizi asla bitirmedik. HT Akademi adıyla dijital dönüşüm sürecini başlattık. Bu süreçleri nasıl organize edeceğimizi görmek adına bu bizim için önemli bir uygulamadır. Bu sürecin gerçekleşmesinde bizden desteklerini esirgemeyen Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'a ve üniversitemizin değerli hocalarına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bizim en temel değerimiz insandır, uzay mekiği teknolojisini kullansak bile bizim için en temel değer insandır. Bu nedenle dijital dönüşümü sizlerle birlikte yapacağız. Daha iyi ve daha verimli nasıl çalışacağımız konusunda herkes açık görüşlü olarak fikirlerini sundu. Bu aslında akademinin birinci fazı diye düşünmek lazım inşallah bunun devamını getirerek büyük başarılara ulaşacağımıza eminim" diye konuştu.



"ÇAĞIMIZ YETENEK YÖNETİMİ VE YETENEK SAVAŞLARININ OLDUĞU BİR ÇAĞ"

Ciner Yayın Holding'in İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman da konuşmasında şunları söyledi:

"Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nün desteğiyle yapılan bu HT Akademi uygulamasından çok mutluyum. Çağımız yetenek yönetimi ve yetenek savaşlarının olduğu bir çağ, artık istihdam açığından bahsedilmiyor, yetenek açıklarından bahsediliyor. Türkiye yetenek açığı sıralamasında 6. sırada. İlk sırada Japonya geliyor, demek ki yetenekleri geliştirmek, yeteneklere yatırım yapmak önceliğimiz olmalı. Yetenekle birlikte yetkinlik kavramı da ortaya çıkmaktadır. Bilgi ve becerilerimizi sürekli yapacağımız eğitimlerle geliştirebiliriz. En büyük şirketlerin en büyük kaynağının esneklik ve yeniliklere açık olma özelliği olduğu göze çarpmaktadır. Bu HT Akademi'nin ilk fazı ve bundan sonra da arkasının geleceğini düşünüyoruz. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'ne çok teşekkür ediyoruz. Bilgi paylaştıkça güzeldir."



Düzenlenen törenin ardından HT Akademi sertifikaları katılımcılara verildi.

