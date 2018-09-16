HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi
16.09.2018 - 09:42 | Güncelleme:
HT Masa ekibi bu hafta, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'u, Demet Akalın ile Okan Kurt'un boşanmasını, bu hafta gerçekleşen Fashion Week'i, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılmasını, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın Merve Boluğur'u sosyal medya hesabından takibe almasını yorumladı
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HT Masa ekibi bu hafta, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'u, Demet Akalın ile Okan Kurt'un boşanmasını, bu hafta gerçekleşen Fashion Week'i, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılmasını, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın Merve Boluğur'u sosyal medya hesabından takibe almasını yorumladı.
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- Çukur yarın başlıyor. Geçen sezon finali ile damga vurmuştu. Ve herkesin en merakla beklediği soru “Kim ya da kimler öldü? Çukur’da bu sezon kimler olmayacak?” Sizce kimler ölmüştür?
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ESİN ÖVET: Merakla bekliyorum. Kim gitti, kim kaldı tahminlerim var tabii. Ama en çok İdris Baba, Emmi ve Paşa arasında ne oldu onu merak ediyorum. Diğer evi hiç düşünemiyorum arası karışık durumlar ama pazartesi heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor.
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KADİR KAYMAKÇI: Çukur bence kimlerin öldüğü konusunda herkesi ters köşeye yatıracak. Geçen sezon tansiyonu hep en yüksekte tutmayı başardılar. Bu sezon kadroya yeni katılan isimlerle gerilim çıtasını daha da yükselteceklerini düşünüyorum. Bence Çukur fanları sürpriz isimlerin ölümüne hazır olsun...
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OBEN BUDAK: Son günlerde etrafımda o kadar çok insan “Çukur'da kim öldü acaba?” diye tartışıyor ki inanamıyorum. Sanki biliyormuşum gibi bir de bana soruyorlar “Sen bilirsin” diyerek. Yarın akşam ben de ekran karşısına geçip kimin öldüğünü herkesle birlikte öğreneceğim...
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- Demet Akalın boşanması ile bu haftaya damga vurdu. Ve boşanmasının hemen bir gün sonrasında da birçok arkadaşını sosyal medyada takipten çıkarttı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
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ESİN ÖVET: Bazı insanlar böyle durumlarda dostlarını görmek ister, bazı insanlarda yalnız kalmak ister. Demet Akalın da bazı dostlarının belli ki seçim yapmasını istemiş. Keskin bir şekilde direk belirtmelerini istemiş. Yani sosyal medyadan duyurmalarını istemiş. Çünkü o dostlarının başına böyle gelse Demet bunu yapardı. İlk koşan olurdu. O yüzden kendisini de haklı olarak bunu görmek istiyor. Göremeyince de hayatından çıkartıyor. Ve bunu da direk yapıyor. Öyle beklemiyor. Direk, keskin siliyor. Bunu daha önce de yaptı.
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KADİR KAYMAKÇI: Hacizdi, boşanmaydı derken çok zor bir hafta geçirdi Demet Akalın! Hiç kolay şeyler değil. Tüm bu dertlerin arasında bazı arkadaşlarını sosyal medyada takip etmeyi bırakması ilginç. Demek ki o 'arkadaşları'nda bu zor günlerinde beklediği desteği görmedi ve kırıldı. Yaşadıklarının üstüne bir de arkadaşlarında darbe yemek onu daha da yıkmıştır... Ama bence Demet Akalın bütün bu zor günlerden daha da güçlenerek çıkacaktır.
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OBEN BUDAK: Demet’in hanesinden laf taşıyan arkadaşları olduğu biliniyor ya, onları fark edip uzaklaştırmış olabilir. Ayrıca bu işin bir de Okan Kurt tarafı var. Demet tek başına ayakta kalır ama Okan Kurt’un işi zor duruyor. Bu yüzden Okan’cılar boşanmaya karşı çıkıp Demet’le restleşmek pahasına savaşmış olabilir. Ayrılıklarda arkadaşların arada kalması meşhurdur...
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- Bu hafta Fashion Week vardı. Nasıl geçti sizce? Eskiden daha mı havalı geçiyordu moda haftaları. Mesela artık eskisi gibi modacılarımız çok fazla yer almıyor ve tabii ki modellerimiz. Her defilede yer almıyorlar. Bir ya da iki defile de yer alıp bir daha da görünmüyorlar.
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ESİN ÖVET: Eskiden daha güzeldi sanki şimdi tadı yok gibi ama olmalı. Eksilmemeli ve daha çok yapılmalı böyle organizasyonlar. Keşke bizim modellerimiz de daha çok olsa ve daha çok katılsa. Ancak kimse model değil herkes oyuncu olmak istiyor malum.
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KADİR KAYMAKÇI: Sanki birkaç yıl önceki Fashion Week'ler daha coşkuluydu. Bilmiyorum neden büyüsü kaçtı gibi. Yine güzel defileler, kreasyonlar vardı ama dedim ya bir şeyler eksik! İnsanların sadece “Ben de ordaydım” demek iki selfie çekip sosyal medyada 3-5 fazla 'like' almak için defilelere gitmeleri kreasyonlarla ilgilenmemeleri falan 'havalı' ama 'içi boş' Fashion Week'lere neden oluyor sanki...
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OBEN BUDAK: Valla ben moda haftasını 3 gün takip ettim, bu üç günde de tasarımlardan çok ekonomi konuşuluyordu. Her kesim gibi Moda dünyası da bu işten payını aldı. Eskisi gibi ünlü tasarımcıların olmaması da tamamen ekonomik aslında. İstanbul’un giderek azalan renklerinden biri MBFWI, tasarımcıların kendini konuşturamaması organizasyonu bağlamaz.
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- Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılığı konuşuluyor. Neden ikili son günlerde çok fazla yan yana gözükmedikleri için... Siz yorumunuz nedir?
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ESİN ÖVET: Yani kim kimi takip ediyor, kim kimi likelamış kim kiminle daha çok görünüyor diye ilişki analizliği yapamam. Çok komik bir durum.
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KADİR KAYMAKÇI: Sevgililer diye her dakika yan yana görünecekler her yere birlikte gidip her şeyi birlikte yapacaklar diye bir şey yok! Ancak Murat Dalkılıç-Hade Erçel cephesinde yan yana görünmemekten ziyade sanki artık ilişki bitmiş gibi haberler geliyor. Ne kadar doğru bilmem. Belki de sadece bir grup fitnecinin yaydığı dedikodur...
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OBEN BUDAK: Hande’nin annesi yüzünden biraz gergin olması ilişkiyi çatırdarmış olabilir. Hani bu gibi dönemlerde ufacık şeyler bile batar ya. Yoksa evlenmeyi düşünüyorlardı yanılmıyorsam.
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- Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan Merve Boluğur’u takibe aldığı için ikilinin arasında aşk haberleri çıktı. Merve isyan etti bu aşk haberlerine. İnsanlar birbirlerinin arkadaşı olup ya da tanıyıp takibe alamaz mı illa ki aşk mı olmak zorunda?
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ESİN ÖVET: Arkadaşlar çok komik bir durum gerçekten. Bu resmen sosyal medyada son yıllarda türeyen dedikodu, ahalinin türettiği bir olay. Bu yalan haberleri türeten ne gazeteciler ne de haberciler. İşte “Bak onu takibe almış, bak onu likelamış kesin bir şey var” diye ortalıkta dedikodu yapan insanların çıkarttığı haberler. Biz habercilerin böyle şeylere kanmaması gerek. Harun Tan şu anda oğlu Beren’i okula yazdırmak için Barcelona'ya götürmüş. Bu arada Merve’yi tanımıyormuş. Ama belki arkadaşıdır öylesine takibe almıştır, belki beğenmiş almıştır takibe belki farkında olmadan almıştır. Olamaz mı? Bizler haberciyiz, sormadan araştırmadan bunların böyle direk “Kesin aşk vardır yoktur” diye konuşmak çok yersiz değil mi?
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KADİR KAYMAKÇI: “Harun, Merve'yi takibe aldı o zaman seviyor!” daha saçma bir yargı olamaz. Ama işte ayrılıklar sosyal medyada takibi bırakmakla ortaya çıkınca birbirine takibe almalar da aşk yaşıyorlar dedikodularına neden oluyor. Merve isyanında haklı! Kendisini her takip edenle aşk yaşıyor olsa şu an 3.6 milyon sevgilisi olması lazımdı...
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OBEN BUDAK: Sosyal medyada birini takip etmenin bir nedeni olmalı o da takip ettiğin kişinin hayatını merak etmek. İnsanın güzel bulduğu bir aktiristi takip etmesi de gayet doğal. Hem ayrıca insanlar ne yapsın, eskisi gibi kimse dışarı çıkmıyor, gece kulüplerinde tanışamıyorlar Instagram’dan mesajlaşmak en sağlıklısı.
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