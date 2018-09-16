HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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ESİN ÖVET: Bazı insanlar böyle durumlarda dostlarını görmek ister, bazı insanlarda yalnız kalmak ister. Demet Akalın da bazı dostlarının belli ki seçim yapmasını istemiş. Keskin bir şekilde direk belirtmelerini istemiş. Yani sosyal medyadan duyurmalarını istemiş. Çünkü o dostlarının başına böyle gelse Demet bunu yapardı. İlk koşan olurdu. O yüzden kendisini de haklı olarak bunu görmek istiyor. Göremeyince de hayatından çıkartıyor. Ve bunu da direk yapıyor. Öyle beklemiyor. Direk, keskin siliyor. Bunu daha önce de yaptı.