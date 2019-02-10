Çinli teknoloji markası Huawei’nin Türkiye’deki ilk deneyim mağazası İzmir’de hizmete girdi. İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde açılan Huawei Deneyim Mağazası’nda tüketiciler, markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi ürünlerini deneyimleyebilecek.

Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saat, bileklik gibi ürünlerin yanısıra bluetooth hoparlörler gibi cep telefonu aksesuarları da yer alıyor. İzmir’de açılan mağazada, teknik servis merkezi de bulunuyor.

‘İZMİRLİLER TEKNOLOJİYE ÇOK MERAKLI’

Deneyim mağazasının açılışında konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “İzmir halkı teknolojiye çok meraklı ve yenilikleri yakından takip etmeyi seviyor. İzmir’in hedef kitlemize tam uyum sağlayan bir demografik yapısı var” dedi.

Wang, “Türkiye’nin hemen hemen tüm büyük illerinde deneyim mağazalarımızı açmaya devam edeceğiz. Bir sonraki deneyim mağazamız İstanbul İstinye Park alışveriş merkezinde, Mart ayı içinde açılacak” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre şubat ayı boyunca deneyim mağazasını ziyaret edecek olan Huawei marka akıllı telefon kullanıcıları, ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz telefon çantası hediyesi fırsatlarından yararlanabilecekler.