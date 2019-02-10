Çinli teknoloji markası Huawei’nin Türkiye’deki ilk deneyim mağazası İzmir’de hizmete girdi. İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde açılan Huawei Deneyim Mağazası’nda tüketiciler, markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi ürünlerini deneyimleyebilecek.
Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saat, bileklik gibi ürünlerin yanısıra bluetooth hoparlörler gibi cep telefonu aksesuarları da yer alıyor. İzmir’de açılan mağazada, teknik servis merkezi de bulunuyor.
‘İZMİRLİLER TEKNOLOJİYE ÇOK MERAKLI’
Deneyim mağazasının açılışında konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “İzmir halkı teknolojiye çok meraklı ve yenilikleri yakından takip etmeyi seviyor. İzmir’in hedef kitlemize tam uyum sağlayan bir demografik yapısı var” dedi.
Wang, “Türkiye’nin hemen hemen tüm büyük illerinde deneyim mağazalarımızı açmaya devam edeceğiz. Bir sonraki deneyim mağazamız İstanbul İstinye Park alışveriş merkezinde, Mart ayı içinde açılacak” diye konuştu.
Verilen bilgiye göre şubat ayı boyunca deneyim mağazasını ziyaret edecek olan Huawei marka akıllı telefon kullanıcıları, ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz telefon çantası hediyesi fırsatlarından yararlanabilecekler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.