Huawei işlemci kirin 980
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Huawei, dünyanın ilk ticari 7nm SoC'su Kirin 980'i tanıttı

Huawei, IFA 2018 fuarında yeni Kirin serisi işlemcisini tanıttı. TSMC 7nm teknolojisi Kirin 980'in 1 cm2 kalıp boyutunda 6,9 milyar transistörü barındırmasını sağlıyor. 7nm teknolojisi yüzde 20 geliştirilmiş SoC performansı ve yüzde 40 artırılmış SoC verimliliği sunuyor

03.09.2018 - 09:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Huawei, IFA 2018 fuarında yeni Kirin serisi işlemcisini tanıttı. 10nm teknolojisi ile karşılaştırıldığında, 7nm teknolojisi yüzde 20 geliştirilmiş SoC performansı ve yüzde 40 arttırılmış SoC verimliliği sağlıyor. Çift yapay zeka işlemcisi, 8 çekirdekli yapı, yüzde 75 daha performanslı olan Kirin 980 SoC, mobil işlemci teknolojisini kökünden değiştirecek.

Mobil oyunlardaki grafikler son yıllarda gittikçe daha karmaşık hale geldikçe, Huawei, daha iyi oyun deneyimleri sunmak için Mali-G76 GPU'yu Kirin 980'e entegre etti. Kirin 980 ile birlikte çalışan Mali-G76, bir önceki nesle göre yüzde 178 daha yüksek güç verimliliği yüzde 46 daha fazla grafik işlemci gücü sunuyor. Mali-G76 ayrıca oyun iş yüklerini akıllıca tanımlamak ve optimum oyun performansı elde etmeye yönelik kaynak tahsisini ayarlamak için yapay zeka kullanan yenilikçi bir overclock teknolojisine sahip.

En son Kirin SoC, On-Device AI'nın yeni bir dönemini temsil ediyor. Dual NPU Kirin 980, daha yüksek işlem gücü ve zekası ile cihaz içi yapay zeka deneyimini üst boyutlara taşıyor. İkili NPU arasındaki sinerji, daha çok ve çeşitli görüntü tanıma kabiliyetini ortaya çıkartıyor. Kirin 980, Kirin 970'e oranla yüzde 120'ye varan bir artışla, dakikada 4.600 görüntü algılayabiliyor. Ayrıca, Kirin 980, Caffee, Tensorflow ve Tensorflow Lite gibi ortak AI framework’lerini destekliyor ve geliştiricilerin Dual NPU'nun işlem gücüne kolayca ulaşabilmelerini sağlayarak, On-Device AI teknolojisinin kullanımını basitleştiren bir takım araçlar sunuyor...

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