ABD’nin kara listeye almasının ardından Google’ın iş birliğini askıya aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni telefon tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, dün İngiltere’nin başkentinde düzenlediği etkinlikle akıllı telefon ailesine 3 yeni model daha ekledi. Huawei bünyesindeki telefon markası Honor’ın yeni modelleri Honor 20, Honor 20 Lite ve Honor 20 Pro Londra’da tanıtıldı.

Honor’un amiral gemisi N serisinin en yeni üyeleri olan Honor 20 ailesinde, yapay zeka (AI) destekli 48 MP dörtlü kamera yer alıyor.

7nm Kirin 980 Yonga Seti, GPU Turbo 3.0 ve dinamik holografik tasarımla gelen Honor 20 serisinin tanıtımında konuşan Honor Başkanı George Zhao, “Biz yaptığımız her şeyde ‘Her Zaman Daha İyi’ mottosunu takip ediyoruz. N ailesinin en yeni üyeleri olan Honor 20 serisindeki dinamik holografik tasarım, temel ışık oyunları yaklaşımına dayanan akıllı telefon işçiliğindeki liderliğimizi sağlamlaştıracak” dedi.

DÖRTLÜ KAMERAYLA GELİYOR

Dört kamerasıyla öne çıkan Honor 20 ve Honor 20 Pro’da 48 MP Sony IMX586 ana kamera yer alıyor. Honor 20 Pro’da dörtlü kamera içinde ayrıca 16 MP süper geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve kullanıcıların Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile daha geniş ve daha yakın çekim yapmalarını sağlayan 2 MP makro kamera bulunuyor.

Fantom Siyahı, Fantom Mavisi, Geceyarısı Siyahı veya Safir Mavisi ile kaplanan serideki Honor 20 ve Honor 20 Pro’da ekran büyüklüğü 6.26 inç.

İŞTE HONOR 20'NİN FİYATI

Honor 20’de 6 GB olan RAM, 20 Pro’da 8 GB; yine 20’de 128 GB olan depolama alanı 20 Pro’da ise 256 GB. Honor 20’de 3750 mAh olan batarya, Honor 20 Pro’da ise 4000 mAh.

Android 9 işletim sisteniyle gelen Honor 20’nin fiyatı 499 Euro, Honor 20 Pro’nun fiyatı ise 599 Euro olarak duyuruldu. Ancak Honor 20 serisinin Türkiye fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Çin’de Huawei bünyesinde 2013 yılında kurulan Honor, 74 ülkede faaliyet gösteriyor. Honor, geçen yılın nisan ayından bu yana Türkiye pazarında da yer alıyor.