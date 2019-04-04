Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, Çinli sosyal paylaşım platformu Sina Weibo hesabında, şirketin yeni stratejik hedeflerini açıkladı.

Yeni stratejik hedefleri kapsamında Huawei’yi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi yapmak istediklerini vurgulayan Yu, Honor’ı Çin'in en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi, dünyanın ise en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olmasını planladıklarını söyledi.

Richard Yu, çift marka stratejisi sürdüreceklerini ve ileri teknolojiye sahip ürünlerinin geliştirilmesinde Honor’ı destekleyeceklerini belirterek, “Tüketici elektroniği grubumuz yeni bir aşamaya geldi. Huawei ve Honor’ın bu yıl dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağına inanıyoruz” dedi.

2018 YILINI ÜÇÜNCÜ KAPATTI

IDC’nin 2018 yılı verilerine göre küresel akıllı telefon pazarı yıllık bazda yüzde 4.1 küçülerek, 1.4 milyar adede geriledi. Geçen yıl samsung yüzde 20.8’lik payla birinci, Apple yüzde 14.9’luk payla ikinci ve Huawei ise yüzde 14.7’lik pay ile üçüncü sırada tamamladı. Geçen yıl Huawei’nin satışları yüzde 33.6 artışla 206 milyona çıktı. Samsung’un satışları yüzde 8 azalışla 292.3 milyona, Apple’ın iPhone satışları ise yüzde 3.2 düşüşle 208.8 milyona geriledi.

Huawei’den yapılan açıklamada, rakam verilmese de Honor’ın 2018'deki toplam satışlarının yıllık bazda yüzde 170'in üzerinde arttığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca Honor’ın 2018'de yüzde 29.4 artışla küresel online satış hacminde ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

HONOR TÜRKİYE’YE BAŞKAN ATADI

2013 yılında Çin’de kurulan akıllı telefon markası olan Honor, 2018 yılı Nisan ayında adım attığı ve şu ana kadar toplam 11 farklı ürün modelini piyasaya sürdüğü Türkiye pazarında yeni bir atama gerçekleştirdi.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, Şubat 2019 itibariyle Honor Türkiye Başkanı olarak Kevin Kong’un atandığını duyurdu. Honor’un iş yönetimi ve büyüme operasyonunu yönetecek Kong, daha önce Malezya pazarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

Honor Türkiye’deki görevinden önce Huawei Grubu’nda uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalışan Kevin Kong, 2014-2018 yılları arasında Malezya’da iş geliştirme ve müşteri grubu operasyonlarından sorumlu oldu aynı zamanda şirketin operasyon ve yönetim hedeflerini üstlendi. Kong, 2010-2014 yılları arasında ise Avustralya’da Huawei Kıdemli Marka Yöneticisi olarak görev aldı.