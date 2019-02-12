Turkcell, 5G alanındaki çalışmaları kapsamında, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli drone üreticisi Lapis Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle, Türkiye’nin ilk 5G teknolojisi üzerinden canlı sanal gerçeklik deneyimi yaşatan yerli drone’una imza attı.

Test uçuşları tamamlayan drone, 5G ile kontrol ediliyor. 5G teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı yüksek hızda veri aktarımı da sağlanan uygulama ile Turkcell, bu çözümü 3GPP standartlarına uygun şebekede hayata geçirebilen dünyanın ilk operatörü olduğunu duyurdu.

KONSERLERİ CANLI VR'A TAŞIYACAK

Türkiye’de 3.5 GHz frekans bandı üzerinden sağlanan 5G teknolojisiyle kontrol edilebilen Turkcell 5G Drone, 360 derece 4K kamerasındaki canlı görüntüleri yine 5G üzerinden farklı konumda yer alan izleyicilere sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinden izleyebilme olanağı sunuyor.

Bu çözüm sayesinde endüstriyel alanda petrol ve gaz boru hatlarının kontrolü ile tarım sektöründe tarlaların denetimi gibi işlemler yapılabilecek. Ayrıca, 360 derecelik 4K görüntü iletme özelliği sayesinde konser veya diğer çeşitli gösterilerin sanal gerçeklik gözlüklerine iletilmesi sağlanabilecek.

TARIMDAN ENERJİYE BİRÇOK ALANDA KULLANILACAK

Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olması için bu alandaki dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla birlikte yerli girişimleri destekleyen ortak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Huawei Türkiye ve Lapis işbirliğiyle hayat bulan Turkcell 5G Drone da böyle bir çalışmanın ürünü. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma sayesinde bu alanda çözüm geliştirebilen dünya çapındaki ilk operatör olduk” diye konuştu.

Huawei Kablosuz Ağ Pazarlama ve Satış Çözümleri Bölümleri Bölüm Başkanı Walter Wang ise “Tarımdan enerjiye, birçok önemli endüstrinin BT ile gelişimine ve verimliliğine, bu tür gelişmelerle daha fazla tanıklık edeceğiz. Bu proje aynı zamanda, 5G’nin yakın zamanda hayatımıza getireceği değişim ve kalite özelinde örnek teşkil ediyor” dedi.

Lapis Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi de günümüzde drone’ların yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini ve 5G teknolojisi ile bu alandaki hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olacağını belirtti.

