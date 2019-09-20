Çinli akıllı telefon üretici Huawei, yeni akıllı telefonları Huawei Mate 30 serisini tanıttı. ABD yaptırımları kapsamında şirketin, Google uygulamalarından mahrum kalarak geliştirdiği yeni telefon serisi Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro ve Huawei Mate 30 RS Porsche Design modellerinden oluşuyor. Bu telefonlara ek olarak Mate 30’un 5G’li versiyonları olan Huawei Mate 30 5G ve Huawei Mate 30 Pro 5G modelleri de bulunuyor.

Android 10 temelli EMUI 10 yazılımı kullanan Mate 30 serisinde, daha önceden de ortaya çıktığı gibi Google uygulamaları yer almıyor. Google, Google Maps, Google Drive, Google Çeviri, Chrome, YouTube, Gmail gibi Google’ın uygulamaları yer almadığı Mate 30 serisindeki telefonlarda Android’in uygulama mağazası Google Play de bulunmuyor.

GOOGLE PLAY YOK, APPGALLERY VAR!

Bu telefonlarda Google Play yerine Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery yer alıyor. Ancak Facebook, WhatsApp, Instagram ve Twitter’ın resmi uygulamalarının yer aldığı AppGallery’de Google’a ait hiç bir resmi uygulama bulunmuyor.

Google Play yerine Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery ile gelen Mate 30’ların tanıtımında paylaşılan bilgiye göre Çinli şirket kendi mobil uygulama ekosistemini (Huawei Mobile Services, HMS) geliştirmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını da duyurdu.

Şirket, AppGallery’nin aylık aktif kullanıcı sayısının da 390 milyonu geçtiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre 170’den fazla ülkedeki kullanıcıların erişime açık olan AppGallery’de yıllık uygulama indirme sayısı 180 milyarı geçti.

Gelelim Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin diğer özelliklerine…

Huawei Mate 30’un özellikleri:

Ekran: 6.62 inç, 2340 x 1080 Full HD+

Arka Kamera: 40 MP, 16 MP, 8 MP ve ToF ile flaş

Ön Kamera: 24 MP, ToF

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 4200 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4G LTE, 5G, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10 ve EMUI 10.0

Google Servisleri: Yok

Huawei Mate 30 Pro’nun özellikleri:

Ekran: 6.53 inç, 2K OLED, 409 ppi

Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP ve 3D ToF

Ön Kamera: 24 MP, 3D ToF

RAM: 8 GB

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

Depolama: 256 GB

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, 5G, Wi-Fi 6, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10 ve EMUI 10.0

Google Servisleri: Yok

HUAWEI MATE 30’UN FİYATI NE KADAR?

Google uygulamalarının yer almadığı Huawei’nin Mate 30 serisinin Ekim ayında satışa sunulması planlanıyor. Tanıtımda Mate 30’un Türkiye dahil hangi ülkelerde satışa sunulacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ‘Google’sız gelmesine karşın, yeni telefonların fiyatları için oldukça yüksek bir seviye belirlenmiş.

Tanıtımda yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 30’un fiyatı 799 Euro, Huawei Mate 30 Pro’nun fiyatı 1099 Euro, Huawei Mate 30 Pro 5G’nin fiyatı 1199 Euro ve Huawei Mate 30 RS Porsche Design’ın fiyatı ise 2095 Euro’dan başlayacak.