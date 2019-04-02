Çinli teknoloji şirketi Huawei, 2018 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre Huawei’nin 2018 yılında elde ettiği gelir, bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artışla 721 milyara yuana (107.5 milyar dolar) çıktı. 2018 mali yılında Samsung 215 milyar dolar, Apple ise 265 milyar dolar seviyesinde toplam gelir rakamına ulaşmıştı.
Huawei'nin elde ettiği 107.5 milyar dolarlık gelirin yaklaşık yarısı (yüzde 48.4) şirketin akıllı telefonları başta olmak üzere tüketici ürünlerinden geldi. 2018’de Huawei’nin tüketici ürünlerinden elde ettiği yıllık gelir, yüzde 45 artış kaydetti.
'TÜKETİCİ'DEN 52 MİLYAR DOLAR KAZANDI
2018 yılında Huawei ve Honor markasıyla akıllı telefon pazarında 206 milyonluk satış adedine ulaşan Çinli markanın tüketici biriminden elde ettiği yıllık gelir de 52.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2017’de 153 milyon adet olan telefon satışları geçen yıl yüzde 35 artıran şirket, 2010 yılında ise sattığı telefon adedi toplam 3 milyondu.
Çinli markanın gelirlerinin yakkaşık yüzde 41'inin ise 5G faaliyetlerinin de yer aldığı taşıyıcı iş biriminden geldiğini belirtelim. Bu alandaki gelirleri ABD ile yaşanan ticari savaşın etkisiyle yüzde 1.3 düşen Huawei, 2018'de taşıyıcı iş alanından 43.8 milyar dolar kazandı.
IDC verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında yüzde 14.7’lik payı olan şirketin gelirlerine bölgesel bazda bakıldığında ise yüzde 51.6’sı Çin’den, yüzde 28.4’ü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinden, yüzde 11.4’ü Asya-Pasifik’ten ve yüzde 6.6’sı ise Amerika’dan geldi.
|(Milyon Yuan)
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
Değişim
(2017-2018)
Değişim
(2014-2018)
|Gelirleri
|721,202
|603,621
|521,574
|395,009
|288,197
|19.5%
|150%
|Net Kâr
|59,345
|47,455
|37,052
|36,910
|27,866
|25.1%
|113%
Mate ve P serisine en son Mate 20 ve P30 modelleri ekleyen Huawei’nin 2018 yılındaki net kârı ise yine yıllık 25’lik artışla 59.3 milyar yuana (8.9 milyar dolar) ulaştı. Şirketin yıllık raporunda yer alan verilere göre 2014 ile 2018 yılları arasında Huawei’nin hem geliri hem de net kârı iki kattan fazla arttı. Son 4 yılda şirketin net kârı yüzde 113 artarken, toplam gelirleri de yüzde 150 yükseldi.
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