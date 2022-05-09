AA

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) açıklamasına göre, Türk hububat sektörü, ihracatta yukarı yönlü ivmesini yılın ilk 4 ayında da devam ettirdi.

Sektör, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,65 artarak 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, bu dönemde 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Hububat sektörü olarak yılın ilk 4 ayında 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın kalan döneminde de ihracatta yukarı yönlü ivmemizi devam ettirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sektörün ihracat performansını değerlendiren Taycı, şunları kaydetti:

"Nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 819,3 ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ise 166 ülkeye ihracat yaptık. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke 29 milyon dolarla ABD, 17 milyon dolarla Irak, 15 milyon dolarla Cezayir, 14 milyon dolarla İsrail ve 10 milyon dolarla Almanya oldu. Nisan ayında ABD'ye ihracatımız Nisan 2021'e göre yüzde 44,40, Irak'a yüzde 9,57, Cezayir'e yüzde 212,76 ve İsrail'e yüzde 62,63 arttı.

Ürün bazında ihracatımızda; şeker ve şekerli mamuller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,43 artışla 55,376 milyon dolar, diğer gıda müstahzarları ihracatı yüzde 10,35 artışla 53,416 milyon dolar, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 15,39 artışla 48,392 milyon dolar, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 14,03 artışla 37,474 milyon dolar ve değirmencilik ürünleri ihracatı yüzde 49,22 artışla 25,143 milyon dolar oldu."