ABD'de hükümetin ülke tarihinin en uzun süresi olarak 34 gün boyunca kapalı kalması, ülkedeki park ve bahçeler ile havalimanı güvenliği gibi kamusal alanları etkilerken, otomobil sektörüne de etkileri oldu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, hükümetin kapanması ile 800 bin kamu çalışanına ücret ödenemiyor olması, diğer devlet kurumları gibi Çevre Koruma Ajansı'nın da faaliyetlerine ara vermesine neden oldu. Gelişmeler, markaların yeni modellerinin ise piyasaya çıkmasını geciktirdi.

Öyle ki, ABD'de satılan otomobillerin söz konusu ajanstan gerekli emisyon izinleri alması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde ise, otomobillerin satışına izin verilmiyor.

RAM 3500 SATIŞA SUNULAMIYOR

Bu duruma birkaç örnek vermek gerekirse, Fiat Chrysler (FCA) markalarından RAM'in yeni pick-up'ı 3500, lansmanı yapıldığı halde satışa çıkmak için gün sayıyor. FCA CEO'su Mike Manley'in Detroit Otomobil Fuarı'nda yapıldığı açıklamalara göre, grubun en karlı modellerinden olan araç, hükümetin kapalı olması nedeniyle gerekli izinleri alamadığı için bayilere verilemiyor.

ABD'nin ikinci büyük markası Ford yetkililerinin verdiği bilgiye göre de, eğer hükümet bir 30 gün daha kapalı kalırsa, markanın piyasaya sürmeyi planladığı modellerinde gecikme yaşanabilir.

Henüz yeni bir modelinde gecikme yaşanmayan General Motors'un (GM) sözcüsü Jeannine Ginivan, "Diğer üreticiler gibi bizde önümüzdeki dönemde piyasa sunacağımız 2019 ve 2020 model araçlar için Çevre Koruma Ajansı'nın açılmasını bekliyoruz" dedi.

ÜRETİMİ DE ETKİLEYEBİLİR

Amerikan otomobil endüstrisinin ticaret örgütü olan Global Automakers'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalma süresinin uzamasının, otomobil üretimini de olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Yetkililer, piyasaya çıkamayan yeni modellerin, markaların yıl sonu satış hedeflerini tutturama ihtimali yarattığı kaydedildi.

ABD Hükümeti, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için Kongre'den istediği 5 milyar dolarlık ek ödeneğin, Demokratlar'ın karşı çıkması sonucu kabul edilmemesi üzerine bir aydan fazladır kapalı durumda. 800 bin kamu çalışanın maaş alamamasına neden olan bu durum, ülkedeki federal hizmetleri aksatıyor.