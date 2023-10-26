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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City deplasmanda Birmingham'ı mağlup etti - Futbol Haberleri

        Hull City deplasmanda Birmingham'ı mağlup etti

        İngiltere Championship'te Hull City deplasmanda Birmingham'ı 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 00:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 00:53
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        Hull City deplasmanda kazandı!
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        İngiltere Championship 13. hafta karşılaşmasında Hull City deplasmanda Birmingham'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hull City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Liam Delap ve 74. dakikada Jaden Philogene-Bidace kaydetti.

        Hull City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 20'ye çıkartırken, Birmingham ise 18 puanda kaldıı.

        Hull City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Preston'u ağrılarken, Birmingham ise deplasmanda Southampton'a konuk olacak.

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