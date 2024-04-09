Hülya Avşar: Evlilikler, kira kontratı gibi beş yıl olsa...
Daha önce iki kez nikâh masasına oturup boşanan Hülya Avşar; "Evlilikler beş senelik kontratlarla olsa... İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla beş sene sonra da 'acaba tekrar benimle evliliğe devam eder mi?' diye düşünse. Kira kontratları gibi! Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanı?" açıklamasını yaptı
Hülya Avşar, ilk evliliğini Mehmet Tecirli ile yapmış, yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından 1983'de boşanmıştı.
1997'de evlendiği Kaya Çilingiroğlu ile ilişkisinden Zehra adından bir kızı dünyaya gelen ünlü isim, 2005 yılında da Çilingiroğlu ile yollarını ayırmıştı.
Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez de evlilik hakkındaki beş yıllık periyotlarla yenilenen bir 'kira kontratı' modeli önerisiyle gündeme geldi.
YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk eden ünlü isim; "Evlilikler beş senelik kontratlarla olsa... İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla beş sene sonra da 'acaba tekrar benimle evliliğe devam eder mi?' diye düşünse. Kira kontratları gibi! Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanı?" ifadelerini kullandı.
Hülya Avşar'ın bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.