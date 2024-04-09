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        Haberler Magazin Hülya Avşar: Evlilikler, kira kontratı gibi 5 yıl olsa... - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Evlilikler, kira kontratı gibi beş yıl olsa...

        Daha önce iki kez nikâh masasına oturup boşanan Hülya Avşar; "Evlilikler beş senelik kontratlarla olsa... İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla beş sene sonra da 'acaba tekrar benimle evliliğe devam eder mi?' diye düşünse. Kira kontratları gibi! Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanı?" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:21
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        Hülya Avşar, ilk evliliğini Mehmet Tecirli ile yapmış, yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından 1983'de boşanmıştı.

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        1997'de evlendiği Kaya Çilingiroğlu ile ilişkisinden Zehra adından bir kızı dünyaya gelen ünlü isim, 2005 yılında da Çilingiroğlu ile yollarını ayırmıştı.

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        Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez de evlilik hakkındaki beş yıllık periyotlarla yenilenen bir 'kira kontratı' modeli önerisiyle gündeme geldi.

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        YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk eden ünlü isim; "Evlilikler beş senelik kontratlarla olsa... İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla beş sene sonra da 'acaba tekrar benimle evliliğe devam eder mi?' diye düşünse. Kira kontratları gibi! Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanı?" ifadelerini kullandı.

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        Hülya Avşar'ın bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

        #Hülya Avşar
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