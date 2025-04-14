Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husiler: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdük | Dış Haberler

        Husiler: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdük

        Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Hacce ilinde düşürüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeyinde ABD'ye bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Hacce ilinde düşürüldüğünü belirtti.

        Seri, ABD İHA'sının bölgeye saldırı sırasında Husilerin hava savunmalarına ait yerel üretim "karadan havaya füzeyle" vurulduğunu kaydetti.

        Gazze'ye destek amaçlı saldırılarda 19'uncu İHA'nın düşürüldüğünü ifade eden Seri, son iki haftada ise 4'üncü insansız hava aracının hedef alındığını kaydetti.

        YEMEN'E HAVA SALDIRISI

        İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı