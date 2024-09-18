Husumetlisini vurdu! Polisi bekledi

Bursa'da Ömer A. (43), trafikte karşılaştığı husumetlisi Temel Parlaktaş'ı (51) tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheli, olay yerinde bekleyip, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle caddede seyreden Ömer A., iddiaya göre bir süre ticaret yaptığı, aralarında alacak nedeniyle husumet olan Temel Parlaktaş ile karşılaştı.

KAMYONETE ATEŞ AÇTI Parlaktaş'ın kullandığı kamyoneti takip eden Ömer A., araç yavaşladığı sırada otomobilinden inip, yanındaki tabancayla kamyonete ateş açtı. REKLAM