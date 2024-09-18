Husumetlisinin önü kesip silahla vurdu
Bursa'da bir kişi, araçla takip edip yolunu kestiği husumetlisini silahla bacağından yaraladı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Bursa'da Ömer A, aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Taner P'nin kullandığı kamyoneti Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir süre araçla takip etti.
Mustafa Karaer Caddesi'ne geldiği sırada kamyonetin önünü kesen Ömer A, yanındaki tabancayla Taner P'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Taner P, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ömer A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.