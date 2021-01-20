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Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretilecek yerli crossover SUV model Bayon’un tasarımı hakkında ipuçları taşıyan görseller paylaşıldı.

Koreli markanın 'Sensuous Sportiness' tasarım felsefesinin son ürünü olduğu açıklanan aracın ön kısımda yer alan bant şeklindeki hava girişi ve dar gündüz sürüş LED lambalarının, otomobile genişlik hissiyatı kazandırdığı görülüyor.

Geniş ızgaranın ise alt kısma doğru yayılarak otomobile güçlü bir duruş sağladığı fark ediliyor.

Bayon'un arka bölümünde de benzer bir görünüm bulunuyor. Fren lambaları, ince kırmızı bir çizgi ile birbirine bağlanmış görüntü dikkat çekerken, otomobilin yan kısmına doğru taşmaya devam ettiği de görülüyor.

Önümüzdeki haftalarda hakkında daha fazla detaylı bilginin paylaşılacağı Bayon'un, 2021'in ilk yarısında İzmit’te üretilerek Türkiye ve Avrupa'da satışa sunulacağı belirtildi.

Adını Fransa'daki Bayonne kentinden alan B-segment SUV modelin, Hyundai'nin bu sınıftaki bir başka model Kona'dan daha kompakt ölçülere sahip olacağı belirtiliyor.