Koreli üretici Hyundai'in bir süre önce kurulan performans birimi 'N', markanın kompakt SUV'si Tucson üzerinde çalışıyor.

Adını ilk kez i30N modeli duyuran birimin geliştireceği 'performanslı' Tucson'un, Audi SQ5 ve Mercedes AMG GLC 63 gibi modeller ile rekabet için geliştirildiği belirtiliyor.

MOTORU 350 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

2 litrelik motorundan 350 beygir güç üreteceği açıklanan modelin, 0'dan 100 km/s hıza 6 saniyede çıkması bekleniyor. Tucson N, açıklanan özellikleri ile kendinden 200 kilogram daha hafif olan ve 270 beygir güç üreten i30N'den daha performanslı olması ile dikkat çekiyor.

Otomobilin şanzımanı ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Öyle ki, araçta 6 ileri manuel yada bir çift kavramalı otomatik şanzımana yer verileceği konuşuluyor.

'i20N' 2020'DE YOLLARA ÇIKACAK

Hyundai daha önce de, b-segment modeli i20'nin bir N versiyonu üzerinde çalışmalara yürüttüğünü duyurmuştu. 2020 yılında yollarda olması beklenen araç, Volkswagen Polo GTI ve Ford Fiesta ST gibi modeller ile rekabet içinde olacak.